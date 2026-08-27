Incendio devastante a Saline Joniche: fiamme in un deposito, distrutti mezzi e strutture

Un violento incendio ha sconvolto la notte di Saline Joniche, frazione del comune di Montebello Jonico, dove un vasto rogo è divampato all’interno dell’area di una azienda di trasporti, provocando danni ingenti e distruggendo diversi mezzi presenti nel deposito. Le fiamme hanno raggiunto rapidamente una parte dell’area operativa, generando una grande colonna di fumo nero visibile anche a distanza e creando momenti di forte apprensione nella zona. Il timore principale è stato legato alla presenza di strutture e abitazioni nelle vicinanze, con il rischio che il fuoco potesse propagarsi ulteriormente.

L’intervento dei soccorritori per contenere il rogo

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate per ore nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio. Il dispositivo di emergenza ha lavorato per circoscrivere le fiamme e impedire che il rogo coinvolgesse ulteriori mezzi o strutture. Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nella gestione della sicurezza e negli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Le abitazioni situate nelle immediate vicinanze sono state attenzionate e messe in sicurezza durante le fasi più critiche dell’emergenza. La situazione, particolarmente complessa per la presenza di numerosi materiali e veicoli all’interno dell’area, è stata affrontata con un massiccio intervento dei soccorritori, che hanno evitato conseguenze ancora più gravi.

Danni ingenti al deposito e ai mezzi coinvolti

Il bilancio dell’incendio a Saline Joniche appare pesante: le fiamme avrebbero interessato numerosi automezzi e una parte delle strutture utilizzate dall’attività di trasporto. Al momento sono in corso le verifiche per una quantificazione precisa dei danni economici provocati dal rogo. L’incendio ha colpito una realtà produttiva che opera nel settore della logistica e dei trasporti, causando inevitabili ripercussioni sull’attività e aprendo ora la fase degli accertamenti tecnici.

Indagini in corso per chiarire le cause dell’incendio

Restano ancora da chiarire le origini del rogo. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per stabilire se l’incendio sia stato provocato da un guasto accidentale, da un problema tecnico o da altre eventuali cause. Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore con l’obiettivo di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare il punto dal quale sono partite le fiamme. La comunità di Saline Joniche resta con il fiato sospeso dopo una notte caratterizzata da paura e apprensione, mentre il lavoro dei soccorritori ha permesso di riportare progressivamente la situazione sotto controllo.