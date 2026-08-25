Immigrazione e sicurezza, il sondaggio che divide gli elettorati: centrodestra più preoccupato, Pd e sinistra sotto il 30%

La percezione dell’immigrazione come possibile fattore di rischio per la sicurezza pubblica divide profondamente l’elettorato italiano. È quanto emerge dai dati diffusi da BiDiMedia, elaborati sulla base di una rilevazione Demos & Pi, che analizza il rapporto tra orientamento politico e giudizio sul fenomeno migratorio. Secondo il sondaggio, la quota di cittadini che considera gli immigrati un pericolo per l’ordine pubblico supera il 50% soprattutto tra gli elettori dei partiti del centrodestra, mentre negli altri segmenti dell’elettorato la percentuale rimane al di sotto della metà. Il dato evidenziato dalla ricerca mostra una forte differenza nelle percezioni legate al tema della sicurezza, con posizioni che variano sensibilmente in base all’appartenenza politica.

Lega in testa: il 78% degli elettori considera l’immigrazione un rischio

Tra gli elettori della Lega, il tema dell’immigrazione viene associato più frequentemente a una questione di sicurezza. Il 78% degli intervistati appartenenti all’elettorato del partito guidato da Matteo Salvini ritiene infatti che gli immigrati rappresentino un pericolo per l’ordine pubblico. Subito dopo si colloca Futuro Nazionale, con una percentuale del 75%, mentre Fratelli d’Italia raggiunge il 74%. Anche tra gli elettori di Forza Italia la maggioranza esprime una valutazione negativa sul rapporto tra immigrazione e sicurezza, con il 69% che considera gli immigrati un possibile elemento di rischio. I dati evidenziano quindi come il tema migratorio rappresenti una delle principali questioni identitarie per una larga parte dell’elettorato del centrodestra.

Azione supera la soglia del 50%, più basse le percentuali negli altri partiti

Il sondaggio mostra una posizione intermedia per gli elettori di Azione, dove la quota di chi considera gli immigrati un pericolo arriva al 51%. Situazione diversa negli altri partiti analizzati. Tra gli elettori del Movimento 5 Stelle la percentuale scende al 40%, mentre per Italia Viva si attesta al 38%. Ancora più contenuti i valori registrati tra gli elettorati di area progressista: +Europa si ferma al 33%, il Partito Democratico al 29%, mentre Alleanza Verdi e Sinistra registra il dato più basso con il 28%.

Sicurezza e immigrazione, una frattura politica nel Paese

I risultati della rilevazione evidenziano una netta frattura politica nella percezione del fenomeno migratorio. Da una parte gli elettori dei principali partiti del centrodestra mostrano una maggiore propensione a considerare l’immigrazione una questione collegata alla sicurezza e all’ordine pubblico. Dall’altra, gli elettorati delle forze centriste e progressiste tendono maggiormente a non associare automaticamente il fenomeno migratorio a un rischio per la sicurezza, con percentuali che restano sotto il 50%. Il tema dell’immigrazione continua dunque a rappresentare uno degli argomenti più divisivi nel dibattito pubblico italiano, capace di influenzare opinioni, consenso politico e priorità degli elettori.

Il peso del tema migratorio nelle scelte politiche degli italiani

La rilevazione conferma come la gestione dei flussi migratori, l’integrazione e il rapporto tra immigrazione e sicurezza siano questioni centrali nell’agenda politica nazionale. Le differenze evidenziate dal sondaggio riflettono non soltanto valutazioni diverse sul fenomeno migratorio, ma anche approcci politici contrapposti: da una parte chi pone l’accento sulla necessità di controllo e sicurezza, dall’altra chi concentra maggiormente l’attenzione sui temi dell’accoglienza, dei diritti e dell’integrazione. Il dato complessivo restituito dalla ricerca è quello di un Paese con opinioni profondamente differenti, nel quale la posizione sull’immigrazione resta strettamente legata all’identità politica degli elettori.