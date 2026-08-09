Il viaggio del Festival del Folklore continua: il Perù porta a Castrovillari l’anima di una civiltà millenaria | FOTO

Il viaggio del Festival Internazionale del Folklore e del Parco del Pollino continua ad attraversare il mondo, seguendo il filo invisibile che unisce i popoli attraverso la musica, la danza e la memoria. Dopo Brasile, Georgia, Nuova Zelanda e Panama, il percorso di avvicinamento alla 40ª edizione, in programma dal 19 al 23 agosto 2026, approda in Perù, una terra dove le antiche civiltà continuano a vivere nelle tradizioni, nei colori e nei ritmi tramandati di generazione in generazione.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale E.I.F. – Estate Internazionale del Folklore APS, sotto la direzione artistica del presidente Antonio Notaro, ed è affiliata alla F.I.T.P. – Federazione Italiana Tradizioni Popolari, al CIOFF Italia, all’IFFGA e all’IOV Italia. L’evento rientra inoltre nel brand “Castrovillari Città Festival“, il contenitore che riunisce le principali manifestazioni culturali della città, con il supporto tecnico del Gruppo Folklorico “Città di Castrovillari”.

A rappresentare questo straordinario patrimonio culturale sarà l’Associazione Culturale C.I.D.A.N. “Mi Perú” – Centro de Investigación y Difusión de Arte Nativo – una realtà fondata nel 1985 che da oltre quarant’anni dedica il proprio lavoro alla ricerca, alla tutela e alla diffusione del folklore peruviano. Riconosciuta dal Ministero della Cultura del Perù come “Punto di Cultura”, l’associazione è oggi una delle più autorevoli ambasciatrici delle tradizioni del Paese nei principali festival internazionali.

Guidata dalla professoressa Anita Zapata Flores, docente e studiosa di folklore, e dal maestro Martín Arauco Paredes, artista con oltre cinquant’anni di carriera, C.I.D.A.N. “Mi Perú” ha fatto della cultura un ponte tra passato e futuro, trasformando ogni spettacolo in un racconto capace di custodire la memoria dei popoli originari e di trasmetterne l’eredità alle nuove generazioni.

Le loro esibizioni sono un viaggio attraverso le tre grandi anime del Perù: la Costa, la Sierra e l’Amazzonia. Ogni danza, ogni melodia, ogni costume racconta paesaggi, tradizioni e comunità diverse, restituendo al pubblico la straordinaria varietà culturale di un Paese che custodisce una delle eredità storiche più ricche del mondo.

Sul palco si alterneranno danzatori e musicisti professionisti che interpretano il folklore con autenticità e rispetto, mantenendo viva l’essenza delle tradizioni popolari. Costumi dai colori intensi, strumenti tipici e coreografie coinvolgenti accompagneranno il pubblico in un percorso emozionante tra le Ande, le foreste amazzoniche e le coste dell’Oceano Pacifico, in un intreccio di suoni e immagini che raccontano l’identità del Perù.

Negli ultimi anni il gruppo ha portato la cultura peruviana nei più importanti festival internazionali, esibendosi in Italia, Francia, Messico, Brasile, Ecuador, Svizzera, Cile e Corea del Sud, diventando un punto di riferimento nella promozione del patrimonio culturale immateriale del proprio Paese.

Dal 2008 organizza inoltre l’Incontro Mondiale del Folklore “Mi Perú”, un evento che riunisce gruppi provenienti da ogni parte del pianeta sotto un motto che racchiude perfettamente anche lo spirito del Festival di Castrovillari: “Unendo i cuori del mondo”. Un messaggio che parla di dialogo, amicizia, educazione, solidarietà e pace attraverso il linguaggio universale dell’arte.

Con la partecipazione del C.I.D.A.N. “Mi Perú”, il Festival Internazionale del Folklore e del Parco del Pollino aggiunge un altro tassello al suo straordinario mosaico di culture. Un incontro che permetterà al pubblico di lasciarsi affascinare dall’anima autentica del Perù e di scoprire come, anche a migliaia di chilometri di distanza, la musica e la danza riescano a raccontare le emozioni, la storia e l’identità di un popolo.

Il viaggio continua. Ogni delegazione che raggiungerà Castrovillari porterà con sé il cuore della propria terra, trasformando il Festival, da quarant’anni, in un luogo dove il mondo si incontra, si ascolta e si riconosce nella ricchezza delle sue tradizioni.

La Manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale Associazione Estate Internazionale del Folklore APS, con il contributo del Comune di Castrovillari, del Parco Nazionale del Pollino, con il patrocinio della Regione Calabria, della Provincia di Cosenza e l’apporto di sponsor privati.