Il trionfo del Vinitaly Reggio Calabria: 60.000 presenze e 50.000 degustazioni. Cannizzaro: “città vuole grandi eventi. E domani…”| VIDEO

Un successo oltre le aspettative. Ben 60.000 presenze sul Lungomare di Reggio Calabria in due giorni, 50.000 degustazioni effettuate. Sono i numeri del Vinitaly Reggio Calabria, una prima volta storica iniziata col botto e finita in trionfo. Un grande evento trascorso senza intoppi, in tranquillità, ben organizzato, capace di attrarre turisti italiani e stranieri, ma di accontentare anche i reggini. Lungomare pieno zeppo di gente, economia che gira, territorio valorizzato anche oltre i confini regionali.

Il sindaco Cannizzaro, che ha fortemente voluto l’evento ancor prima di candidarsi, ha celebrato il trionfo del Vinitaly di Reggio Calabria attraverso un post social nel quale si legge: “60 MILA PRESENZE, 50 MILA DEGUSTAZIONI. Sono numeri di un successo andato oltre le aspettative. Reggio Calabria ha accolto Vinitaly and the City con entusiasmo e organizzazione, trasformandosi per due giorni in una grande capitale del vino, del gusto e del relax: 69 aziende vitivinicole, 7 collettive e 16 realtà tra amari e spirits; tutte le masterclass dell’evento sold out, così come i nostri alberghi, B&B e ristoranti.

Sicurezza, ordine, compostezza e pulizia sono stati – a detta dei tanti visitatori e delle aziende arrivate da fuori – i biglietti da visita che la nostra Città ha saputo consegnare loro.

Reggio ha voglia di grandi eventi, di fiducia e di futuro. E di mettersi in mostra. Ieri lo ha fatto col vino, domani… vedremo“.