Il Teatro Grande Olimpo celebra il successo di “Amara Terra Mia”: sul palco oltre 70 allievi de La Fonte dell’Attore di Fabio La Rosa | FOTO

Una sala gremita in ogni ordine di posto, un’atmosfera carica di emozione e un lunghissimo applauso finale hanno decretato il successo di “Amara Terra Mia”, la commedia che ha segnato il debutto sul palcoscenico del Teatro Grande Olimpo degli allievi della scuola di recitazione “La Fonte dell’Attore”, guidata dal regista e attore Fabio La Rosa. Circa settanta allievi della scuola hanno occupato e fatto proprio il palcoscenico, dando vita a una performance intensa e vibrante che ha toccato profondamente le corde del cuore degli spettatori presenti.

Il viaggio della speranza tra passato e presente

Lo spettacolo, nato dalla penna e dalla regia di Fabio La Rosa, ha messo in scena il delicato e sempre attuale tema dell’immigrazione. Attraverso una narrazione potente, la commedia ha focalizzato l’attenzione sull’emigrazione degli anni Trenta: un viaggio transoceanico verso la lontana America, affrontato con un bagaglio colmo di speranze ma anche di profonde sofferenze.

Il copione ha saputo tratteggiare con crudo realismo e straordinaria sensibilità le difficoltà, le violenze e i dolori che accomunano il destino di chi parte e il dramma silenzioso di chi resta. Momenti di profonda commozione hanno scandito il racconto dei saluti laceranti alle persone care, destinate spesso a non essere riviste mai più. Un parallelismo storico che si riflette inevitabilmente sui disagi e sulle ferite sociali che ancora oggi l’umanità si porta dietro.

Un successo collettivo

La sinergia tra la visione del regista e il talento interpretativo delle allieve e degli allievi ha deliziato la platea per tutta la serata. Gli attori, tanti di loro all’esordio, hanno dimostrato una maturità scenica sorprendente, raccogliendo continui consensi a scena aperta e una vera e propria ovazione finale. Con questa splendida serata la FONTE DELL’ATTORE chiude ufficialmente una stagione ricca di successi per la scuola di recitazione.

Verso la nuova stagione: l’Open Day di ottobre

Il viaggio della Fonte dell’Attore, tuttavia, non si ferma qui. Le attività laboratoriali riprenderanno ad ottobre con un Open Day (la cui data ufficiale verrà comunicata a breve). In questa occasione, le porte della scuola si apriranno a tutti coloro che desiderano salire a bordo di questo meraviglioso convoglio artistico, per intraprendere nuovi percorsi creativi e formativi insieme a Fabio La Rosa.