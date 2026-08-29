Il saggio “Senza Sconzu” di Domenico De Luca sul podio del Premio Kerasion 2026 | FOTO

Un viaggio profondo nel cuore delle tradizioni, della memoria e dell’identità della Calabria. “Senza Sconzu – Carri votivi e culti, dallo Stretto alla Piana di Gioia Tauro”, il saggio scritto dal giornalista e storico palmese, Domenico De Luca edito da Officine Editoriali da Cleto, ha conquistato il secondo posto nella sezione saggistica alla recente edizione del Premio Letterario Kerasion 2026.

Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato all’opera per la sua rigorosa e appassionata ricostruzione dei riti e delle manifestazioni religiose che radicano la storia del territorio calabrese in un patrimonio immateriale di inestimabile valore. Il libro esplora la complessa simbologia e la forza popolare legata ai grandi simulacri votivi, richiamando espressioni identitarie profonde come quella della Varia e dei culti tradizionali, trasformandosi in un prezioso strumento di tutela della memoria collettiva.

Di seguito la motivazione del riconoscimento da parte della giuria: “mirabile lavoro di ricerca sui carri votivi e sui culti annessi nella Calabria meridionale. L’autore dimostra grande padronanza nello stile della trattazione e nella combinazione di fonti, strutture e apparati. Lascia trasparire con facilità l’accuratezza e la profondità della ricerca condotta prima della stesura. Il tema è centratissimo: ricostruito nelle necessarie contestualizzazioni storiche e geografiche, lascia al lettore, alla fine della trattazione, nozioni, conoscenze e un rinnovato interesse all’approccio di una tradizione”.

Il premio è stato consegnato all’autore nel corso della cerimonia ufficiale, lo scorso 28 agosto a San Pietro Apostolo (CZ) alla presenza di giurati, operatori culturali e personalità del mondo del giornalismo e della letteratura. Un traguardo importante che conferma il valore della ricerca di De Luca, già autore di un importante saggio sul disastroso terremoto del 1908, e l’attenzione crescente del pubblico e della critica verso le narrazioni che raccontano l’anima autentica della Calabria e le sue radici più tenaci. Sul palco è intervenuto anche l’editore Marco Marchese (Officine Editoriali da Cleto), invitato per un saluto e per sottolineare il valore del lavoro editoriale indipendente sui territori.

Al termine della cerimonia, De Luca ha espresso tutta la sua commozione per il traguardo raggiunto: “è molto emozionante, perché quando chiamano il tuo nome e senti che la tua opera viene premiata è qualcosa di unico. Penso che per un autore sia il coronamento del lavoro svolto, soprattutto dietro un saggio storico dove c’è molta fatica, occorre indagare le fonti e consultare le biblioteche; c’è una ricostruzione molto complessa. Ringrazio la giuria, il Comune di San Pietro Apostolo e le Officine Editoriali da Cleto che mi hanno accompagnato in questo viaggio”.