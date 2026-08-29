“Il Racconto di Carmen”, a Reggio Calabria una serata tra musica, passione e teatro | INFO

Il fascino senza tempo di Carmen arriva nel cuore di Reggio Calabria con un appuntamento dedicato alla grande opera lirica. Lunedì 31 agosto 2026, alle ore 21:00, Piazza Leopoldo Trieste ospiterà Il Racconto di Carmen, nuovo appuntamento del Calabria in Opera Festival. La serata proporrà un viaggio dentro una delle opere più celebri di Georges Bizet. La narrazione accompagnerà lo sviluppo della vicenda, lasciando spazio, nei momenti più significativi, alle celebri pagine musicali dell’opera eseguite dal vivo. Parola, canto e pianoforte costruiranno così un percorso capace di restituire tutta la forza emotiva della storia.
A interpretare i protagonisti saranno Andreina Drago, nel ruolo di Carmen, Fabio Maria Napoletani, nei panni di José, e Giuseppe Zema, nel ruolo di Escamillo. Al pianoforte Andrea Francesco Calabrese, coordinamento artistico di Franco Marzocchi.
L’iniziativa è promossa dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito del progetto “ReggioFest2026: cultura diffusa” finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.
Una serata di musica, emozione e teatro sotto il cielo d’estate, per riscoprire attraverso una formula originale uno dei più grandi capolavori dell’opera lirica.