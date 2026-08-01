“Il Pride è libertà”: Rifondazione Comunista Calabria e i Giovani Comunisti al fianco del Catanzaro Pride

“L’8 agosto Catanzaro ospiterà il suo primo Pride. Un appuntamento storico per la città e per tutta la Calabria, che rappresenta molto più di una manifestazione, è una rivendicazione collettiva di libertà e diritti. Come ci ricorda Judith Butler, il genere non è un dato naturale e immutabile, ma una costruzione sociale continuamente prodotta e riprodotta. Proprio per questo ogni tentativo di imporre un unico modello di identità, di famiglia e di vita rappresenta una forma di violenza e di controllo sui corpi e sulle persone.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un clima politico e culturale sempre più ostile nei confronti della comunità LGBTQIA+. Le campagne contro la cosiddetta “ideologia gender”, gli attacchi all’educazione sessuoaffettiva ed il linguaggio discriminatorio utilizzato da esponenti delle istituzioni non sono semplici opinioni, ma contribuiscono a creare un contesto che normalizza l’odio e legittima discriminazioni ed aggressioni. Per questo il Pride è necessario. Il Pride non è una festa neutrale né un evento folkloristico. È una mobilitazione politica, sociale e culturale“. È quanto si legge in una nota dei Giovani Comunisti e delle Giovani Comuniste del PRC – SE di Catanzaro.

“Rifondazione Comunista e i/le Giovani Comunisti/e sostengono con convinzione il Catanzaro Pride fin dalla sua nascita. Lo facciamo perché la lotta contro ogni forma di oppressione è parte integrante della nostra storia politica.

Costituire il Pride a Catanzaro significa rompere un silenzio troppo lungo e costruire una città e una Calabria più aperta, più democratica e più inclusiva. È una conquista collettiva che va difesa e rafforzata.

Virginia Woolf sosteneva che per essere davvero liberi servissero una stanza tutta per sé ed un reddito. Per organizzare un Pride, però, serve una comunità che scelga di sostenerlo – la libertà ha bisogno di idee, ma anche di mezzi concreti. Per questo invitiamo tutte e tutti a contribuire alla campagna di crowdfunding del primo Catanzaro Pride e a partecipare alla manifestazione dell’8 agosto. Ogni contributo, anche il più piccolo, rafforza un progetto costruito dal basso : https://www.produzionidalbasso.com/project/catanzaro-pride/.

Noi ci saremo. Perché il Pride è libertà. Perché nessuna persona deve essere costretta a nascondersi, a giustificare la propria esistenza o a vivere nella paura“, si legge in conclusione della nota.