Il Museo si tinge di oro e azzurro: la Coppa del Mondo vinta dall’Italia di volley è a Reggio Calabria | FOTO e INTERVISTE

La data del 26 agosto si avvicina, cresce l’attesa per la partita che vedrà impegnata la Nazionale Italiana di Volley al PalaCalafiore nel test match contro la Germania. Gli azzurri, bi-campioni del mondo, torneranno a Reggio Calabria dopo una lunga assenza e la città è pronta ad abbracciarli per un momento di grande festa sportiva. La partita sarà il punto finale del climax di emozioni, insieme alla sfida del giorno successivo fra Germania e Cuba, ma anche diverse iniziative collaterali.

La prima inizia oggi. Nella mattinata odierna, 11 agosto, infatti, presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria è stata inaugurata l’esposizione del Trofeo di Campione del Mondo conquistato dalla Nazionale Italiana maschile di pallavolo. La coppa sarà esposta accanto ai Bronzi di Riace fino al 27 agosto. Presenti all’inaugurazione il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, il consigliere comunale Giuseppe De Biasi, il presidente della FIPAV Reggio Calabria, Domenico Panuccio e il presidente della Fipav Calabria, Carmelo Sestito.