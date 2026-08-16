Il Messina Volley riconferma in attacco Giulia Mondello

Il Messina Volley riconferma in attacco Giulia Mondello. In queste stagioni ha dispuntato un campionato di Seconda Divisione, due di Serie D, otto di Serie C e uno di Serie B2

Giulia Mondello

Comincia a prendere forma lo scacchiere diretto da Marcela Nielsen. Infatti, dopo la sua riconferma, nel doppio ruolo di allenatrice/giocatrice, e l’innesto del centrale Claudia Puglisi, la società giallo-blu ufficializza la riconferma della schiacciatrice Giulia Mondello. Il martello, classe 2000, del team del direttore generale Pietro Fazio veste la maglia giallo-blu dalla stagione 2013-2014, conquistando il titolo di Campione Provinciale Under 18 nel 2017-18 e il Campionato di Serie C nella stagione 2019-20. In queste stagioni ha dispuntato un campionato di Seconda Divisione, due di Serie D, otto di Serie C e uno di Serie B2. Nella stagione 2020-2021 ha conquistato la promozione in Serie B2 giocando in prestito con La Saracena.

Sono molto contenta di continuare il mio percorso con questa maglia – dichiara il numero 8 peloritano –. Faccio parte del Messina Volley da quando avevo 12 anni e arrivare a questo livello, con questa squadra e delle responsabilità in più, per me è un grande onore. Cercherò di ripagare questa fiducia con il lavoro, giorno dopo giorno, senza cambiare il mio modo di essere. Mi aspetto un campionato tosto e lungo, dove non si può mollare mai. In parte siamo un gruppo nuovo, ma con tanta voglia di lavorare e con uno spirito di squadra che sicuramente si vedrà fin dal primo giorno di preparazione. Il mio obiettivo personale è dare l’esempio in campo e fuori ed essere un punto di riferimento per le mie compagne”.

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