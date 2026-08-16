Il Messina Volley riconferma in attacco Giulia Mondello

Comincia a prendere forma lo scacchiere diretto da Marcela Nielsen. Infatti, dopo la sua riconferma, nel doppio ruolo di allenatrice/giocatrice, e l’innesto del centrale Claudia Puglisi, la società giallo-blu ufficializza la riconferma della schiacciatrice Giulia Mondello. Il martello, classe 2000, del team del direttore generale Pietro Fazio veste la maglia giallo-blu dalla stagione 2013-2014, conquistando il titolo di Campione Provinciale Under 18 nel 2017-18 e il Campionato di Serie C nella stagione 2019-20. In queste stagioni ha dispuntato un campionato di Seconda Divisione, due di Serie D, otto di Serie C e uno di Serie B2. Nella stagione 2020-2021 ha conquistato la promozione in Serie B2 giocando in prestito con La Saracena.

“Sono molto contenta di continuare il mio percorso con questa maglia – dichiara il numero 8 peloritano –. Faccio parte del Messina Volley da quando avevo 12 anni e arrivare a questo livello, con questa squadra e delle responsabilità in più, per me è un grande onore. Cercherò di ripagare questa fiducia con il lavoro, giorno dopo giorno, senza cambiare il mio modo di essere. Mi aspetto un campionato tosto e lungo, dove non si può mollare mai. In parte siamo un gruppo nuovo, ma con tanta voglia di lavorare e con uno spirito di squadra che sicuramente si vedrà fin dal primo giorno di preparazione. Il mio obiettivo personale è dare l’esempio in campo e fuori ed essere un punto di riferimento per le mie compagne”.