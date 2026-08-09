Il Maestro Cettina Nicolosi dirige la Grande Orchestra Sinfonica “Tosti” e il Coro Lirico “Salecchi” Città di Chieti

Una Piazza Umberto I gremitissima ha fatto da cornice a una serata di grande musica e intensa emozione, nell’ambito dell’evento “Grandi Concerti”, che ha visto protagonista il Maestro Cettina Nicolosi, sul podio della Grande Orchestra Sinfonica “Tosti” e del Coro Lirico “Salecchi” Città di Chieti. Davanti a un pubblico numeroso e partecipe, la musica ha conquistato la piazza, regalando un appuntamento di alto valore artistico e culturale. Una serata nella quale la professionalità degli interpreti e la sensibilità della direzione del Maestro Nicolosi hanno saputo creare un dialogo intenso tra orchestra, coro e pubblico.

Dirigere una grande compagine sinfonica e corale in una piazza gremita rappresenta un momento di particolare prestigio e responsabilità artistica. Il Maestro Cettina Nicolosi ha affrontato questo importante impegno con autorevolezza, passione e grande attenzione interpretativa, guidando l’ensemble in un percorso musicale capace di coinvolgere ed emozionare. La Grande Orchestra Sinfonica “Tosti” e il Coro Lirico “Salecchi” Città di Chieti hanno offerto una prova di grande spessore, contribuendo a trasformare la serata in un autentico momento di festa per la musica e per il pubblico presente.

A rendere ancora più significativo l’appuntamento è stato inoltre il prestigioso riconoscimento conferito al Maestro Cettina Nicolosi, accolto con emozione e gratitudine. Un premio che assume un valore particolare perché arriva al termine di una serata nella quale arte, talento e passione hanno trovato piena espressione. Il riconoscimento rappresenta non soltanto un omaggio al percorso artistico del Maestro, ma anche un ulteriore stimolo a proseguire con dedizione nel cammino della musica, portando avanti quella cultura dell’eccellenza che trova proprio nella direzione d’orchestra uno dei suoi momenti più alti.

Piazza Umberto I, gremita in ogni ordine di posto, ha così celebrato una serata da ricordare: un grande appuntamento musicale nel cuore dell’Abruzzo, con il Maestro Cettina Nicolosi alla guida di una prestigiosa orchestra sinfonica e di un importante coro lirico. Una notte in cui, ancora una volta, la musica ha dimostrato la sua straordinaria capacità di unire, emozionare e lasciare un segno indelebile nel cuore del pubblico.