Il Comune di Castrovillari incontra la Regione Calabria: accelerata ai lavori di ingegnerizzazione della rete idrica

Si è tenuto ieri, 31 luglio 2026, presso la sede municipale un importante incontro istituzionale tra l’Amministrazione comunale, i tecnici dell’ente e i rappresentanti della Regione Calabria. Presente il funzionario Giovanni Ioele per il settore idrico-ambientale. Al centro del tavolo operativo, la necessità impellente di accelerare l’avvio degli interventi, previsti per il comune di Castrovillari, afferenti al progetto predisposto dal Dipartimento Ambiente della Regione Calabria denominato “Ingegnerizzazione delle reti idriche urbane, lavori di manutenzione straordinaria e riduzione delle perdite nei Comuni della Provincia di Cosenza“, dell’importo complessivo di euro 24.312.614,29 e che prevede interventi sul nostro territorio per circa 3.000.000 di euro.

Nel corso dell’incontro il sindaco Prof.ssa Anna De Gaio, insieme all’Assessore ai LL.PP. Antonio Di Paola, presente anche la consigliera comunale Federica Cama, ha invitato il direttore dei lavori del progetto e la ditta aggiudicataria dei lavori a voler dare tempestiva attuazione agli interventi di ingegnerizzazione e ammodernamento della rete idrica cittadina per ridurre le perdite e garantire stabilità al servizio anche nelle zone periferiche della città.

Il Sindaco, ha ribadito che l’emergenza idrica richiede risposte rapide. L’amministrazione comunale continuerà a seguire ogni fase burocratica ed a collaborare insieme alla Regione Calabria per garantire un servizio efficiente alla cittadinanza nel più breve tempo possibile, in particolare nel corso della riunione sono stati sollecitati gli interventi di installazione di nuovi sistemi di digitalizzazione sui serbatoio e di controllo delle pressioni, con particolar riguardo ai lavori previsti in zona vigne e nelle zone servite dai serbatoi Crancia e Petrosa in cui si sono manifestate maggiori criticità.

Il direttore dei lavori, di concerto con l’impresa, ha assicurato già a partire dalla prossima settimana interventi sulla rete idrica di località vigne (con l’installazione di una valvola riduttrice della pressione di valle che dovrebbe alleggerire il disagio di alcune contrade: Archidero, Lacco, Brunetta) e della zona nord della città, mentre in autunno si procederà con l’ammodernamento di tutti i serbatoi comunali.

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare con la massima attenzione l’avanzamento di ogni fase dell’intervento, mantenendo un costante confronto con la Regione Calabria, la direzione dei lavori e l’impresa esecutrice. Il Sindaco Anna De Gaio seguirà personalmente l’evoluzione delle opere, con l’obiettivo di assicurare risposte tempestive ai cittadini e garantire, nel più breve tempo possibile, un servizio idrico più efficiente, stabile e moderno per l’intera comunità di Castrovillari nonostante le difficoltà acquisite e il breve tempo di insediamento (29 giugno 2026) di questa Amministrazione.