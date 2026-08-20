Il colpaccio Strefezza si presenta al Palermo: “subito innamorato del progetto”. Poi esalta il sold out contro il Lecce e parla del cannolo

Gabriel Strefezza è il super colpo del Palermo, forse il super colpo di questa estate di Serie B. Oggi l’ex Lecce si è presentato ai microfoni di stampa e città: “mi sono innamorato subito del progetto dopo aver parlato con Inzaghi e Osti. Conoscevo già la piazza, i tifosi e la storia del club: quando mi hanno chiamato volevo venire subito, ho tanta voglia di fare bene e aiutare la squadra”. Le strade tra Palermo e Strefezza, tanti anni fa, si erano già incrociate: “avevo 18 anni e sono venuto a fare un provino al Palermo, era la prima esperienza in Italia, adesso sono qui”.

L’attaccante esalta i 33 mila del Barbera contro il Lecce in Coppa Italia: “vedere 33mila tifosi allo stadio dopo Ferragosto mi ha colpito davvero tanto: abbiamo bisogno di loro, speriamo vengano al Barbera per divertirsi”. E sulla cucina siciliana: “mi piace tanto il cannolo oltre che le varie paste”. Un passaggio è anche sul suo recente passato: “all’Olympiakos è stata un’estate particolare, mi allenavo da solo”.