Il Cardinale Parolin a Catania: “la forza dei santi deriva dal legame stretto con Cristo”. Donata una copia del libro “Sulle Orme di Lucia”

“La forza dei santi non deriva da doti umane, ma dal suo legame stretto con Cristo. Agata e Lucia non si sono piegate alle minacce o alla violenza del potere del tempo. Grazie per questo dono che ricevo con gratitudine”. Con queste parole il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano e inviato come legato pontificio a Catania per il IX centenario del ritorno delle reliquie di Sant’Agata, ha commentato il dono ricevuto al termine dell’udienza privata concessa al giornalista Salvatore Di Salvo. L’incontro si è svolto domenica mattina nella chiesa di Sant’Agata La Vetere a Catania, durante la visita del cardinale nei luoghi legati al martirio di Sant’Agata. In questa occasione Di Salvo ha consegnato a Parolin una copia del libro scritto insieme ad Alessandro Ricupero, “Sulle orme di Lucia – per essere Testimoni credibili”, edito dalla San Paolo.

Il volume è stato pubblicato al termine della peregrinatio del corpo di Santa Lucia da Venezia in Sicilia e dello storico incontro con Sant’Agata a Catania. Nel corso dell’incontro, dal carattere informale, il cardinale Parolin ha ringraziato i giornalisti non soltanto per il dono ricevuto, ma anche per il lavoro svolto nella raccolta delle testimonianze, finalizzato a permettere a devoti e fedeli di conservare la memoria di un viaggio considerato storico.

All’udienza anche l’arcivescovo Luigi Renna

All’incontro hanno preso parte anche l’arcivescovo metropolita di Catania, monsignor Luigi Renna, il rettore della chiesa di Sant’Agata La Vetere don Pasquale Munzone, che è anche rettore degli altri luoghi del trittico agatino, Sant’Agata al Carcere e Sant’Agata la Fornace, e il direttore dell’Ufficio delle comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Catania Giuseppe Di Fazio. Il momento si inserisce nel programma della presenza del segretario di Stato Vaticano nel capoluogo etneo in occasione delle celebrazioni per il IX centenario del ritorno delle reliquie della patrona, un appuntamento che ha riportato al centro il legame spirituale e storico tra le figure di Sant’Agata e Santa Lucia.

Intanto proseguono le presentazioni del volume in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Lucia. Il prossimo appuntamento è fissato per il 25 agosto alle 19.45 a Carlentini, nel salone di Palazzo Matarazzo. L’incontro sarà aperto dai saluti di don Salvatore Siena, parroco della chiesa Madre, di Giuseppe Matarazzo, proprietario di Palazzo Matarazzo, del sindaco di Carlentini Giuseppe Stefio, del presidente dei Devoti di Santa Lucia Salvatore Calanni, del presidente della Deputazione di Santa Lucia di Siracusa Sebastiano Ricupero e del presidente della Pro Loco di Carlentini Amedeo Seguenzia.

Gli interventi e le testimonianze durante la serata

Seguiranno gli interventi del presidente della Deputazione di Santa Lucia di Carlentini Nicolò Culò e dell’ex presidente dei Devoti di Santa Lucia Salvatore Fazio. A dialogare con i due autori, Salvatore Di Salvo e Alessandro Ricupero, sarà Cenzina Salemi. Durante la serata l’attrice Anna Vinci leggerà inoltre alcune delle testimonianze contenute nel libro.

L’iniziativa è promossa dalla Parrocchia Immacolata Concezione – Chiesa Madre di Carlentini, dalla Deputazione e dai Devoti di Santa Lucia di Carlentini, dalla Fondazione Deputazione di Santa Lucia di Siracusa e dal circolo cittadino di Santa Lucia di Belpasso, con il patrocinio del Comune di Carlentini e il sostegno della Pro Loco di Carlentini, dell’Ente Pro Loco Italia, dell’Anc, dell’Azione Cattolica della chiesa Madre, del Bar Puglisi, del settimanale Cammino e di Radio Voce Vicina in Blu.