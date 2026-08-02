Il calore dei tifosi, le valutazioni di Torrisi e le prime sgambate: l’ACR Messina torna in campo | VIDEO

L'ACR Messina si riunisce per la ripresa degli allenamenti presso il campo sportivo "Marullo" di Bisconte, oggi "Sorbello Stadium"

Tifosi e squadra ACR Messina

L’ACR Messina si riunisce per la ripresa degli allenamenti. Con il mercato ancora in corso e una raffica di arrivi (Kragl, Burzio e Palumbo gli ultimi in ordine cronologico) a rimpolpare i ranghi, la squadra giallorossa si è ritrovata presso il campo sportivo “Marullo” di Bisconte, oggi “Sorbello Stadium”. Una nutrita compagine di tifosi ha scaldato l’atmosfera con cori e applausi. I giocatori hanno effettuato le prime sgambate sotto l’occhio attento di mister Alfio Torrisi.

La ripresa degli allenamenti dell'ACR Messina davanti al proprio pubblico
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