I Pooh conquistano la Calabria: grande festa e tutto esaurito a Santa Maria del Cedro

I grandi successi, le fasi musicali, i racconti di vita, gli amici che non ci sono più, il pubblico che c’è sempre. C’era tutto nel concerto de I Pooh di ieri, giovedì 27 agosto 2026, presso l’Arena dei Cedri di Santa Maria del Cedro, nel Cosentino. La tappa calabrese del tour estivo per celebrare i 60 anni di attività dell’iconica band italiana ha incantato il pubblico dello spazio musicale allestito sul Lungomare Perlasca, a due passi dal Mar Tirreno. Sul palco i quattro Pooh della formazione originale, Roby Facchinetti, Red Canziani, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli, accompagnati da Phil Mer alla batteria e Danilo Ballo alle tastiere. Con loro, presenza invisibile ed emozionale – come hanno spiegato durante il live -, anche i mai dimenticati Stefano D’Orazio e Valerio Negrini.

Bagno di folla, come da previsioni, e spettacolo di alto valore tecnico in un live nel quale gli anni degli artisti si trasformano in impeccabile cifra stilistica. Noi due nel mondo e nell’anima, Piccola Katy, Chi fermerà la musica, Dammi solo un minuto, Pensiero, La donna del mio amico e il brano del trionfo a Sanremo 1990 Uomini soli. Grandi hit apprezzate dal pubblico, pescate nella sterminata discografia di successo dei Pooh. Soddisfatta l’organizzazione della kermesse che ha portato a Santa Maria del Cedro, oltre ai Pooh, grandi nomi del panorama musicale italiano contemporaneo come Giorgia, Negramaro, Geolier e Luchè. Grandi live nell’estate rivierasca per un’iniziativa cofinanziata dal dipartimento Turismo della Regione Calabria e realizzata con il contributo del Comune di Santa Maria del Cedro e del Gal Riviera dei Cedri e che ha assunto la funzione di valorizzazione territoriale.

Nel corso della serata finale, ai Pooh è stato conferito il riconoscimento alla carriera, consegnato dal sindaco di Santa Maria del Cedro, Ugo Vetere, e dal direttore artistico dell’Arena dei Cedri, Alfredo De Luca. “L’Arena – ha detto quest’ultimo – è un segnale dato a tutto il territorio regionale, a dimostrazione che tutto si può realizzare: servono solo gli strumenti e le giuste sinergie”. Gli organizzatori guardano già alla prossima edizione con una certezza: il 27 agosto 2027 è la data del concerto di Claudio Baglioni, in programma quest’anno ma rinviata a causa dei problemi di salute del noto cantautore romano unitamente all’intero tour “La vita è adesso”. Parallelamente, l’Arena dei Cedri sarà interessata da un percorso di studio e analisi condotto dall’Università La Sapienza di Roma e da Assomusica, nell’ambito delle attività dedicate ai più importanti festival e grandi eventi musicali italiani.