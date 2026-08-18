Horcynus Edu, si conclude a Messina il progetto “Il cinema per comprendere la realtà”

Si conclude “Horcynus Edu”, il progetto della Fondazione Horcynus Orca rivolto ai ragazzi degli Istituti Superiori e Comprensivi e finanziato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Avviate nell’ottobre 2025 e concluse nel maggio 2026, le attività, svoltesi a Messina, hanno coinvolto complessivamente 776 studenti e 90 docenti, per un totale di 396 ore tra didattica frontale, laboratori, proiezioni nelle sale cinematografiche e a scuola e attività formative dedicate a riprese, montaggio e audio.

Il progetto ha proposto ai ragazzi dai 13 ai 17 anni un percorso di visione dedicato al cinema di impegno civile e del Mediterraneo

Sviluppato nella cornice dell’Horcynus Festival, il progetto ha proposto ai ragazzi dai 13 ai 17 anni un percorso di visione dedicato al cinema di impegno civile e del Mediterraneo, affiancato da un articolato programma formativo curato da professionisti ed esperti. Una specifica parte del progetto è stata inoltre dedicata agli alunni degli Istituti Comprensivi, con una selezione cinematografica e attività ludico-laboratoriali, mentre un percorso formativo è stato rivolto ai docenti.

Le attività formative, tra lezioni frontali, laboratori e visione di film, sono state curate dal regista Paolo Benvenuti e dal direttore artistico dell’Horcynus Festival Franco Iannuzzi, con il contributo di Egidio Bernava, Maurilio Forestieri e Isabella La Fauci della Cineteca dello Stretto, Marco Morano di Italy Unlocked, Davide Scimone e Francesco Gulletta di Messina Film Commission, Pierangelo Pirak e Fabrizio Adamo della Pomona Pictures e Federico Vitella, scrittore e docente esperto di cinematografia.

La metodologia educativa, ispirata a Danilo Dolci e caratterizzata da un approccio maieutico, ha permesso ai ragazzi degli Istituti Superiori di sperimentare le diverse fasi della costruzione filmica, dalla scelta dell’idea alla scrittura fino alla postproduzione. Un ruolo centrale è stato affidato anche alla ricerca-azione sul cinema di impegno civile e del Mediterraneo. Le sale cinematografiche partner hanno ospitato la proiezione di sei pellicole, due per ciascuna delle sezioni dell’Horcynus Festival: il “Festival del Cine Espanol y Latinoamericano”, rassegna in lingua originale organizzata dall’Associazione Culturale Exit Media e dall’Ambasciata di Spagna in Italia e diretta da Iris Marin Peralta e Federico Sartori; il “Mare di Cinema Arabo”, diretto da Erfan Rashid; e “Arcipelaghi della visione”, dedicato al cinema italiano e internazionale.

Il percorso è stato arricchito da tre incontri di alta formazione

Il percorso è stato arricchito da tre incontri di alta formazione: il primo con Riccardo Moretti, professionista della colonna sonora con frequentazioni internazionali quali Nino Rota ed Ennio Morricone; il secondo con una troupe cinematografica che ha realizzato un vero set, ricostruendo per l’occasione un teatro di posa e girando una scena nell’arco di un’intera giornata di lavorazione; il terzo con un laboratorio intensivo diretto da Paolo Benvenuti sulle diverse fasi della produzione di un film, che ha portato gli studenti alla realizzazione di un cortometraggio.

A conclusione del percorso, i ragazzi degli Istituti Superiori hanno inoltre realizzato delle video-recensioni, produzioni originali pensate come restituzione critica delle pellicole viste e del lavoro svolto. Una specifica sezione è stata dedicata al cinema per l’infanzia. La selezione rivolta agli alunni degli Istituti Comprensivi, curata da Franco Iannuzzi, ha visto il coinvolgimento dell’esperto di Educazione visiva a scuola Salvatore Miceli, che ha curato la fase di formazione con gli insegnanti degli istituti coinvolti. Il percorso si è sviluppato attraverso la visione di un film al mese, accompagnata da laboratori riflessivi e di rielaborazione critica organizzati con il supporto degli operatori socio-educativi della Fondazione Horcynus Orca. A completare l’offerta, un laboratorio curato dagli esperti della Cineteca dello Stretto che ha coinvolto alcune classi della scuola dell’Infanzia e primaria di primo grado.

Horcynus Edu è un progetto realizzato dalla Fondazione Horcynus Orca

Horcynus Edu è un progetto realizzato dalla Fondazione Horcynus Orca in collaborazione con Fondazione Messina – Ente Filantropico, EcosMed Soc.Coop.Soc., EcosMedia Soc.Coop., Ass.ne LavorOperAzione, Ass.ne Exitmedia, AGIS – Sicilia, Reves Aisbl, Italy Unlocked S.R.L., Pomona Pictures, Messina Film Commission, Cineteca dello Stretto, Comune di Messina, Conservatorio di Musica Arcangelo Corelli, IIS Verona Trento, IIS La Farina – Basile, Liceo Statale Ainis, Liceo Classico Maurolico, Liceo Jaci, IC Catalfamo, IC Evemero da Messina, IC Paino-Gravitelli, IC E. Drago, IC La Pira Gentiluomo, Cinema Lux e Multisala Apollo.

Direzione Artistica: Paolo Benvenuti, Franco Iannuzzi, Erfan Rashid, Iris Martin Peralta, Federico Sartori

Responsabile Scientifico: Giacomo Farina

Direzione Organizzativa: Pasquale Monteleone

Operatore di Educazione Visiva a Scuola: Salvatore Miceli

Attività Educative e Laboratoriali: Antonella Rosetto Ajello, Giordana Restifo, Anita Magno, Salvatore Rizzo, Lucrezia Piraino, Luigi Polimeni, Alessandro Turchi

Supporto attività organizzative e comunicazione social: Chiara Costa

Ufficio stampa: Chiara Chirieleison

Allestimenti e servizi tecnici: Giuseppe Intersimone, Santi Smedile

Grafica: Giada Battiato.