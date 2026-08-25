Grotteria, il 26 agosto la presentazione del libro di Stefano Vaccari “Non è un gioco, è azzardo” | INFO

Mercoledì 26 agosto, alle ore 19, in piazza Vincenzo Bruzzese a Grotteria, organizzata dal locale Circolo del Pd, si terrà la presentazione del libro “Non è un gioco, è azzardo” di Stefano Vaccari, parlamentare, segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera e già responsabile nazionale Organizzazione del Partito Democratico. Il volume, con la prefazione del cardinale Matteo Maria Zuppi, affronta il fenomeno dell’azzardo e le sue pesanti conseguenze sociali ed economiche, mettendo al centro la necessità di rafforzare prevenzione, consapevolezza e tutela delle persone più fragili.

Dopo i saluti del sindaco di Grotteria Giuseppe Racco e del segretario del circolo Pd Simone Femia, interverranno padre Francesco Carlino, parroco di Santa Maria dell’Arco in Siderno; Maria Antonietta Pelle, presidente della Fondazione antiusura di Locri; Roberta Ussia, esperta in tematiche sociali e azzardo; Tania Bruzzese, presidente metropolitana del Pd di Reggio Calabria; Sebi Romeo, dirigente Pd e già consigliere regionale; e il senatore Nicola Irto, segretario regionale del Pd Calabria.

Sarà presente l’autore Stefano Vaccari. A coordinare l’incontro sarà il giornalista Riccardo Tripepi. L’iniziativa vuole rappresentare un momento di confronto aperto su un fenomeno che incide profondamente sulla vita delle famiglie e delle comunità e che richiede una risposta capace di unire istituzioni, politica, associazionismo e società civile.