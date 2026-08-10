Grisolia, maxi piantagione di marijuana sequestrata: l’USIF Calabria elogia i finanzieri

“L’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF) della Calabria esprime il proprio vivo ed entusiastico compiacimento per la brillante operazione condotta dai colleghi del Comando Provinciale di Cosenza e della Tenenza di Scalea, supportati in maniera determinante dalla Sezione Aerea di Lamezia Terme, che ha portato al sequestro di una complessa e vasta piantagione di marijuana nascosta nella fitta ed impervia vegetazione del Comune di Grisolia. ​L’intervento ha consentito di sottrarre alla criminalità ben 53 piante di canapa indiana disposte su filari e servite da un impianto di irrigazione canalizzato, destinate a generare profitti illeciti stimati in oltre 200.000 euro. La quasi totalità della piantagione è stata distrutta su disposizione della Procura della Repubblica di Paola, guidata dal Procuratore Capo Domenico Fiordalisi”. Lo afferma in una nota ​la Segreteria Regionale USIF Calabria

​”Al di là del valore numerico dell’operazione e dell’importante danno economico inflitto ai traffici illeciti, la Segreteria Regionale USIF Calabria intende richiamare l’attenzione sull’eccezionale valore umano e professionale dimostrato dai militari operanti. Lavorare in ambienti ostili, isolati e caratterizzati da un elevato rischio richiede un profondo senso del dovere, abnegazione ed uno spirito di sacrificio non comune”.

“I colleghi della Tenenza di Scalea e del comparto aereo hanno dato per l’ennesima volta la dimostrazione concreta di come il presidio capillare del territorio e la perfetta sinergia tra le componenti navali, aeree e territoriali rappresentino l’arma vincente per garantire la legalità e la sicurezza dei cittadini”, dichiara la Segreteria Regionale USIF Calabria.

“​Come organizzazione sindacale, la nostra voce si leva per esprimere il più sincero grazie a tutti i colleghi impegnati in questa complessa attività. USIF riafferma con forza il proprio impegno quotidiano a fianco di tutti i lavoratori della Guardia di Finanza che, operando spesso in condizioni logistiche e ambientali proibitive, difendono le Istituzioni a testa alta, rinnovando la promessa di un costante e determinato supporto a tutela dei loro diritti e della loro sicurezza sul posto di lavoro”.