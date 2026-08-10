Grisolia, maxi piantagione di marijuana sequestrata: l’USIF Calabria elogia i finanzieri

“L’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF) della Calabria esprime il proprio vivo ed entusiastico compiacimento per la brillante operazione condotta dai colleghi del Comando Provinciale di Cosenza e della Tenenza di Scalea, supportati in maniera determinante dalla Sezione Aerea di Lamezia Terme, che ha portato al sequestro di una complessa e vasta piantagione di marijuana nascosta nella fitta ed impervia vegetazione del Comune di Grisolia. L’intervento ha consentito di sottrarre alla criminalità ben 53 piante di canapa indiana disposte su filari e servite da un impianto di irrigazione canalizzato, destinate a generare profitti illeciti stimati in oltre 200.000 euro. La quasi totalità della piantagione è stata distrutta su disposizione della Procura della Repubblica di Paola, guidata dal Procuratore Capo Domenico Fiordalisi”. Lo afferma in una nota la Segreteria Regionale USIF Calabria
”Al di là del valore numerico dell’operazione e dell’importante danno economico inflitto ai traffici illeciti, la Segreteria Regionale USIF Calabria intende richiamare l’attenzione sull’eccezionale valore umano e professionale dimostrato dai militari operanti. Lavorare in ambienti ostili, isolati e caratterizzati da un elevato rischio richiede un profondo senso del dovere, abnegazione ed uno spirito di sacrificio non comune”.
“I colleghi della Tenenza di Scalea e del comparto aereo hanno dato per l’ennesima volta la dimostrazione concreta di come il presidio capillare del territorio e la perfetta sinergia tra le componenti navali, aeree e territoriali rappresentino l’arma vincente per garantire la legalità e la sicurezza dei cittadini”, dichiara la Segreteria Regionale USIF Calabria.
“Come organizzazione sindacale, la nostra voce si leva per esprimere il più sincero grazie a tutti i colleghi impegnati in questa complessa attività. USIF riafferma con forza il proprio impegno quotidiano a fianco di tutti i lavoratori della Guardia di Finanza che, operando spesso in condizioni logistiche e ambientali proibitive, difendono le Istituzioni a testa alta, rinnovando la promessa di un costante e determinato supporto a tutela dei loro diritti e della loro sicurezza sul posto di lavoro”.