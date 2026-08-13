Gravissimo incidente a Reggio Calabria: auto si ribalta e travolge veicoli in sosta a Pentimele

Un pomeriggio di ordinaria follia sulle strade della città dello Stretto. Oggi, intorno alle 18:00, un grave incidente stradale a Reggio Calabria ha paralizzato il traffico nella zona nord. Il sinistro si è verificato in via Vecchia Pentimele, a pochi passi dal porto di Reggio Calabria, suscitando grande apprensione tra i residenti e gli automobilisti di passaggio. La dinamica dell’incidente, per quanto ancora al vaglio degli inquirenti, ha dell’incredibile e, come si evince dalla foto a corredo dell’articolo, le conseguenze sarebbero potute essere ben più tragiche.

La dinamica dell’incidente a Pentimele

Secondo le prime ricostruzioni, una donna alla guida di una Renault, che procedeva in direzione sud verso Reggio Centro e l’area portuale, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, l’utilitaria ha sbandato paurosamente, finendo per ribaltarsi su un fianco, proprio sotto il viadotto autostradale, come si vede nell’immagine allegata. L’impatto è stato violento e, nella sua corsa impazzita, l’auto ha travolto tre veicoli in sosta lungo il margine della carreggiata. I danni riportati dalle vetture parcheggiate sono ingenti: una di queste ha subito danni seri, mentre le altre due sono state danneggiate in modo più lieve.

Soccorsi immediati: donna al GOM in stato di shock

La scena che si è presentata ai soccorritori è stata drammatica. Immediata è scattata la macchina dell’emergenza con l’arrivo sul posto di un’ambulanza del 118. La conducente della Renault è stata estratta dall’abitacolo in evidente stato di shock. I soccorritori le hanno prestato le prime cure sul posto, applicandole un collare cervicale a causa dei traumi riportati. Fortunatamente, nonostante la spettacolarità dell’incidente e le ferite subite, la donna non è in pericolo di vita. È stata trasportata d’urgenza al GOM (Grande Ospedale Metropolitano) di Reggio Calabria per ulteriori e approfonditi accertamenti medici.

Indagini in corso per accertare le cause

Sul luogo del grave incidente stradale, oltre ai sanitari, sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Reggio Calabria, coordinati dal comandante Zucco. Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, transennandola, e a deviare il traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di rito. Al momento sono in corso tutte le verifiche necessarie per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio, gli inquirenti stanno valutando se alla base della perdita di controllo ci sia stata una fatale distrazione, un malore o altre cause. Come da prassi in questi casi, alla conducente è stato effettuato l’alcoltest (la cosiddetta prova del palloncino) e si attendono i risultati degli accertamenti per fare piena luce su questo ennesimo episodio di pericolosità sulle strade cittadine.