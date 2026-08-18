Gravina di Catania, minaccia di morte l’ex con una mannaia e fugge con un’auto: arrestato 53enne

Al culmine di una lite in strada avrebbe minacciato di morte l’ex compagna. Un 53enne è stato arrestato in flagranza dai carabinieri a Gravina di Catania per atti persecutori, rapina aggravata e porto di arma atta ad offendere. I militari sono intervenuti in via Etnea dove era stata segnalata una violenta aggressione, riuscendo a ricostruire quanto accaduto poco prima. Dopo aver raggiunto l’ex compagna con cui aveva intrattenuto una relazione per circa 2 anni, al culmine di una lite, scaturita da motivi di gelosia, avrebbe dapprima strappato il cellulare dalle mani della donna e poi l’avrebbe minacciata di morte impugnando una mannaia lunga 30 centimetri.

La situazione sarebbe poi degenerata quando un conoscente della vittima, intervenuto nel tentativo di aiutarla, sarebbe stato a sua volta minacciato con la stessa arma. A quel punto, l’aggressore avrebbe deciso di scappare e, per farlo, si sarebbe impossessato dell’auto dell’uomo intervenuto in soccorso della sua ex. Le ricerche, immediatamente avviate, hanno permesso di rintracciare in breve tempo la vettura con il 53enne ancora a bordo. Inutile il tentativo dell’uomo di fuggire a piedi e cercare rifugio all’interno di un casolare disabitato, dove è stato raggiunto e arrestato. Agli investigatori la donna ha raccontato di essere da tempo vittima di comportamenti aggressivi e persecutori da parte dell’ex.