Grave incidente nella galleria della Limina: scontro frontale sulla Jonio-Tirreno, donna intrappolata nell’auto

Un grave incidente stradale si è verificato all’interno della galleria della Limina, lungo la Strada Statale 682 Jonio-Tirreno, una delle principali arterie di collegamento tra la costa ionica e quella tirrenica della provincia di Reggio Calabria. Due veicoli, per cause che dovranno essere chiarite dagli accertamenti delle forze dell’ordine, sono entrati in collisione frontalmente mentre percorrevano il tunnel. L’impatto sarebbe stato particolarmente violento e avrebbe provocato danni rilevanti ai mezzi coinvolti. Secondo le prime informazioni diffuse dopo l’accaduto, una donna sarebbe rimasta incastrata tra le lamiere di uno dei veicoli, rendendo necessario il delicato intervento delle squadre di soccorso.

Vigili del Fuoco al lavoro per liberare una donna

All’interno della galleria Limina sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni necessarie per raggiungere e liberare la persona rimasta bloccata nell’abitacolo. In situazioni di questo tipo, le squadre utilizzano attrezzature specifiche per tagliare o divaricare le parti deformate della carrozzeria, cercando contemporaneamente di evitare ulteriori conseguenze per i feriti. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i mezzi di soccorso sanitario. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali complete sul numero delle persone coinvolte e sulle loro condizioni. Il quadro resta quindi in aggiornamento, in attesa di comunicazioni da parte delle autorità e delle strutture sanitarie.

Traffico bloccato sulla Statale 682 Jonio-Tirreno

Lo scontro ha determinato il blocco della circolazione sulla Jonio-Tirreno, necessario per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza e per consentire la rimozione dei mezzi incidentati. La presenza dei veicoli danneggiati all’interno del tunnel e le complesse operazioni di soccorso hanno reso impossibile il normale transito lungo la galleria. L’interruzione ha inevitabilmente provocato disagi per gli automobilisti che utilizzano la Statale 682 per spostarsi tra la Locride, la Piana di Gioia Tauro e il versante tirrenico della Calabria. La strada rappresenta infatti il collegamento più rapido tra la Statale 106 Jonica, l’autostrada A2 del Mediterraneo e l’area di Rosarno e Gioia Tauro.

Accertamenti sulla dinamica dell’incidente

Le cause dello scontro frontale nella galleria della Limina non sono ancora state definite. Saranno i rilievi effettuati sul posto, insieme alla posizione dei veicoli e alle eventuali testimonianze, a permettere di ricostruire la sequenza che ha preceduto l’impatto.

Gli investigatori dovranno stabilire se l’incidente sia stato provocato da una perdita di controllo, da una manovra improvvisa, da un malore o da altre circostanze. In assenza di riscontri ufficiali, ogni ipotesi resta al momento priva di conferma.

La galleria della Limina, collegamento strategico tra i due versanti

La galleria della Limina è uno dei punti centrali del tracciato della Statale 682 e attraversa la dorsale montuosa calabrese sotto il passo della Limina. Il tunnel, lungo circa 3,2 chilometri, consente di superare la catena compresa tra l’Aspromonte e le Serre, mettendo in comunicazione la vallata del Torbido, sul versante ionico, con quella dello Sciarapotamo, sul lato tirrenico.

Proprio per il ruolo strategico della Jonio-Tirreno, qualsiasi chiusura della galleria produce importanti ripercussioni sulla mobilità dell’intera area. L’arteria viene utilizzata quotidianamente da lavoratori, mezzi commerciali, residenti e turisti diretti verso le località costiere della provincia di Reggio Calabria.

Le operazioni di soccorso, i rilievi e la successiva messa in sicurezza della carreggiata proseguiranno fino a quando non saranno ripristinate le condizioni necessarie per la riapertura al traffico. Sono attesi ulteriori aggiornamenti sulle condizioni delle persone coinvolte e sui tempi necessari per il ritorno alla normale circolazione.