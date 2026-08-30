Grande successo, risate e riflessione a Chianalea per il film “Shocking Marriage”

Il cinema che sa far ridere e, al tempo stesso, riflettere sui paradossi del territorio ha trovato il suo palcoscenico ideale tra i vicoli di Scilla. Nella splendida cornice di Piazza Chiesa di Porto Salvo, l’APS Chianalea ha regalato alla comunità e ai numerosissimi ospiti una serata di grande cinema all’aperto con la proiezione straordinaria di “Shocking Marriage” (titolo originale: Il matrimonio più sconvolgente della storia), pellicola firmata dal regista reggino Demetrio Casile. L’evento, ha superato le aspettative non solo per la straordinaria partecipazione di pubblico, ma anche per la formula della serata, arricchita dalla presenza degli autori che ha permesso di svelare i retroscena della produzione.

Insieme al regista Demetrio Casile, sono intervenuti lo scenografo Massimo Barresi, l’autore delle musiche Vincenzo (Lenzo) Malafarina, e gli attori Aldo Artuso, Toto Gullotta, Annamaria Tuzzato e Pasquale Cassalia, offrendo agli spettatori una chiave di lettura inedita sul

film e sul percorso creativo che lo ha generato. Tra i momenti più intensi e carichi di emozione della serata, un posto d’onore lo merita il tributo corale dedicato a due indimenticabili figli di Calabria, artisti e uomini di straordinario spessore scomparsi dopo la fine delle riprese: Giacomo Battaglia e Natale Cutrupi.

La pellicola ha conquistato la platea grazie al suo stile unico: una satira tagliente e spietata contro le logiche di prepotenza e le sovrastrutture del mondo mafioso, declinata in una chiave grottesca, comica ed esageratamente “tamarra”. Al centro della narrazione c’è il paradossale e rocambolesco matrimonio tra la bellissima sorella di un boss locale e il ragazzo più timido e insospettabile del paese, un canovaccio che mescola ironia, tinte surreali e un forte, pur se dissacrante, radicamento nella realtà calabrese.

La scelta dell’APS Chianalea di portare un’opera così originale nel cuore pulsante del borgo marinaro conferma la vivacità culturale dell’associazione. Non un semplice momento di svago, ma un’occasione di aggregazione intelligente, in cui il cinema indipendente e d’autore diventa strumento di promozione sociale e di riappropriazione degli spazi urbani attraverso l’arte.

L’entusiasmo del pubblico ha confermato la centralità di queste iniziative nel cartellone estivo scillese, lasciando presagire nuovi e stimolanti appuntamenti promossi dall’APS Chianalea all’insegna della cultura e della condivisione.