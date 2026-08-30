“Governo di Liberazione”, domani la presentazione definitiva delle 3 liste nel collegio di Messina

Domani, lunedì 31 agosto, alle ore 9.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, il leader di Sud Chiama Nord Cateno De Luca presenterà ufficialmente la composizione definitiva delle tre liste che sosterranno il progetto politico del Governo di Liberazione in vista delle prossime elezioni regionali. Saranno presentati complessivamente 24 candidati, 8 per ciascuna delle tre liste, nel collegio di Messina.

Nel corso della conferenza stampa saranno svelati gli ultimi tasselli della squadra, la composizione delle tre liste e gli obiettivi organizzativi e politici del movimento in vista della competizione elettorale.