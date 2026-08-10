Gli Architetti di Messina guardano all’Arabia Saudita: nasce il percorso per un “SaudItal Point” sul territorio

Prosegue con azioni concrete il percorso di apertura ai mercati internazionali promosso dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Messina. Nei giorni scorsi, la sede dell’Ordine ha ospitato un incontro operativo con il Dr. Davide La Torre, Direttore Esecutivo e Segretario Generale di SAUDITAL HUB LTD, con l’obiettivo di definire le tappe programmatiche della collaborazione strategica avviata a fine marzo. Con questo nuovo passaggio, l’Ordine si conferma tra le prime realtà professionali a credere nel progetto SaudItal, consolidando il proprio ruolo di Associato Istituzionale Fondatore e ponendo le basi per l’attivazione di un “SaudItal Point” di riferimento per il territorio della Città Metropolitana di Messina.

L’iniziativa punta a mettere a disposizione degli iscritti strumenti diretti di accesso al mercato dell’Arabia Saudita, offrendo la possibilità di aderire tramite Membership Individuale e selezionando gli studi di architettura interessati a cogliere nuove opportunità professionali all’estero. Il percorso prevede inoltre l’utilizzo dell’infrastruttura digitale e della rete di partner della struttura, con l’obiettivo di accompagnare gli studi professionali in un processo di internazionalizzazione capace di creare nuove occasioni di crescita e collaborazione.

In merito al confronto svolto in Consiglio, il presidente dell’Ordine Giovanni Lazzari ha espresso il proprio compiacimento per la bontà della scelta strategica intrapresa collegialmente, ribadendo la ferma convinzione che “il ponte tra Messina e Riyadh si stia costruendo su basi solide” e confermando il massimo impegno dell’Ordine nel guidare gli iscritti verso questo straordinario traguardo.