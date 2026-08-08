Giovanni Laganà nuovo DG del Comune di Reggio Calabria, Candeloro Imbalzano: “valore aggiunto per l’ente”

Arriva il plauso di Candeloro Imbalzano alla scelta del sindaco Francesco Cannizzaro di orientarsi sull’ingegnere Giovanni Laganà come nuovo direttore generale del Comune di Reggio Calabria. Imbalzano, già più volte assessore comunale e già presidente della Commissione “Bilancio, Fondi Comunitari ed Attività Produttive” del Consiglio regionale, sottolinea il profilo professionale e manageriale di Laganà, maturato tra incarichi tecnici, amministrativo-contabili e ruoli di vertice. “Bene ha fatto il Sindaco on. Francesco Cannizzaro ad orientarsi con convinzione nella scelta dell’ing. Giovanni Laganà a nuovo direttore generale del Comune di Reggio in questa fase storica. Un manager di altissimo profilo che avendo maturato con successo esperienze in ruoli di alta responsabilità sia sul versante tecnico che in quello amministrativo -contabile costituisce un vero valore aggiunto per l’amministrazione della nostra città ed il migliore supporto alle scelte programmatiche ed alla visione che il Sindaco ha ben chiare”.

Imbalzano ricorda di aver potuto conoscere direttamente l’attività professionale dell’ex direttore generale della Regione Calabria durante gli anni trascorsi alla guida della Commissione Bilancio, evidenziandone le competenze anche oltre il Dipartimento direttamente affidato alla sua responsabilità. “L’ing. Laganà infatti ha fornito contributi di grande qualità nella splendita virtuosa dei Fondi Comunitari FESR – Programmazione 2007-2013 – contribuendo a raggiungere i target fissati dagli uffici Comunitari”, continua Candeloro Imbalzano.

Dall’Anas al Comune di Catanzaro, il profilo di Laganà

Nel giudizio dell’ex assessore comunale pesano anche le precedenti esperienze professionali maturate da Laganà come top manager all’Anas, quelle successive ai vertici di importanti gruppi ingegneristici privati e, più recentemente, gli incarichi dirigenziali svolti al Comune di Catanzaro. Un percorso che, secondo Imbalzano, restituisce il profilo di un professionista con competenze trasversali e complete.

“Se a questo aggiungiamo le precedenti esperienze professionali da top manager all’ANAS e quelle successive al vertice di importanti gruppi ingegneristici privati, e’ facile desumere la caratura del professionista reggino. Esperienze che si sommano a quelle dirigenziali recenti al Comune di Catanzaro, rendendo naturale la constatazione che siamo in presenza di un professionista con esperienze complete, capaci di fare compiere il salto di qualità al Comune di Reggio da tutti noi auspicato “, conclude Candeloro Imbalzano.