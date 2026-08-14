Giovane scomparso da Crotone, Kristian Ammendola ritrovato dopo 72 ore di ricerche senza sosta

Si è conclusa positivamente la vicenda di Kristian Ammendola, il 22enne di cui si erano perse le tracce nei giorni scorsi a Crotone. Il giovane è stato rintracciato in provincia di Caserta, a circa 72 ore dall’avvio delle ricerche, ed è stato trovato in buone condizioni di salute. A individuarlo è stata la Polizia ferroviaria, nell’ambito delle attività di ricerca che erano state estese su scala nazionale dopo la denuncia di scomparsa. La mobilitazione era scattata in seguito alla segnalazione presentata il 12 agosto alla Stazione dei Carabinieri di Crotone Principale.

Le ricerche dopo la scomparsa da Crotone

L’allarme era stato lanciato dopo che del 22enne non si avevano più notizie. Secondo quanto era stato diffuso nelle ore successive alla scomparsa, Kristian Ammendola era stato visto l’ultima volta nella notte del 12 agosto in pieno centro a Crotone, nella zona di Marafioti. Al momento dell’allontanamento indossava una t-shirt bianca, pantaloncini verde militare e scarpe bianche. Era stato inoltre segnalato che il suo telefono risultava spento, circostanza che aveva reso più difficile rintracciarlo e aveva aumentato la preoccupazione di amici e conoscenti.

L’allontanamento sarebbe stato volontario

Dagli accertamenti svolti dagli investigatori sarebbe emerso che il giovane si era allontanato volontariamente dall’abitazione dell’amico che lo stava ospitando a Crotone. Alla base della decisione, secondo la ricostruzione, ci sarebbero state alcune incomprensioni e litigi di natura personale. Da quel momento erano partite le ricerche, poi progressivamente estese anche fuori dalla Calabria. Il lavoro delle forze dell’ordine ha infine consentito di localizzare il 22enne nel territorio casertano, mettendo fine alle ore di apprensione.

Il 22enne voleva raggiungere Napoli e poi tornare in Polonia

Una volta rintracciato, Kristian Ammendola ha spiegato di voler raggiungere Napoli per proseguire successivamente il viaggio verso casa, in Polonia. Il ritrovamento in buone condizioni di salute chiude così una vicenda che aveva generato forte preoccupazione e che aveva portato alla diffusione di appelli anche sui social e attraverso i mezzi di informazione, con la richiesta di segnalare qualsiasi possibile avvistamento del giovane.

Si chiude positivamente la mobilitazione per Kristian Ammendola

L’appello diffuso nelle ore della scomparsa descriveva Kristian come un ragazzo alto circa 1,90 metri, di carnagione chiara e corporatura esile, e invitava chiunque avesse informazioni utili a mettersi in contatto con le persone impegnate nelle ricerche. Con il rintraccio da parte della Polizia ferroviaria, l’emergenza può ora considerarsi conclusa. Kristian Ammendola è stato trovato in buone condizioni e ha chiarito la volontà di proseguire il proprio viaggio verso Napoli e successivamente verso la Polonia.