Giorgia Meloni, gli italiani si dividono sulla fiducia nel presidente del Consiglio. Tutti i DATI

La fiducia degli italiani nella presidente del Consiglio Giorgia Meloni resta uno dei principali indicatori per valutare il rapporto tra governo e cittadini. Secondo il sondaggio realizzato da Termometro Politico con metodo CAWI su un campione di 2.600 interviste raccolte tra il 26 e il 28 agosto 2026, il giudizio sull’operato della premier presenta un quadro fortemente diviso. Alla domanda “Ha fiducia nel presidente del Consiglio Giorgia Meloni?”, il 37,9% degli intervistati ha espresso una valutazione positiva, sommando chi dichiara di avere molta fiducia e chi ne ha abbastanza. La maggioranza relativa del campione, però, si colloca nell’area del dissenso: il 51,5% risponde “per nulla”.

Giorgia Meloni, il 23% degli italiani dichiara molta fiducia nella premier

Il dato più alto tra le risposte positive riguarda la voce “Molto”, scelta dal 23% degli intervistati. Una quota significativa del campione, quindi, dichiara un rapporto di forte fiducia nei confronti della presidente del Consiglio. A questa percentuale si aggiunge il 14,9% che indica la risposta “Abbastanza”. Sommando le due categorie emerge un consenso sulla figura della premier pari al 37,9%. Il dato evidenzia la presenza di un elettorato che continua a riconoscere alla presidente del Consiglio un livello elevato di affidabilità politica e istituzionale.

Oltre la metà degli intervistati non ha fiducia nel presidente del Consiglio

Il risultato più rilevante della rilevazione riguarda però la percentuale di chi esprime un giudizio negativo netto. Il 51,5% degli intervistati alla domanda sulla fiducia in Giorgia Meloni risponde infatti “Per nulla”. Si tratta della risposta più scelta nel sondaggio e rappresenta oltre la metà del campione analizzato. Un dato che evidenzia una forte area di distanza nei confronti della premier e dell’azione del governo. La distribuzione delle risposte mostra quindi una polarizzazione del giudizio: da una parte un blocco di cittadini che conferma fiducia nella presidente del Consiglio, dall’altra una maggioranza che manifesta un’opinione negativa o non favorevole.

Il 10% esprime poca fiducia, lo 0,6% non risponde

Tra le posizioni intermedie, il 10% degli intervistati dichiara di avere “Poco” fiducia nella presidente del Consiglio. Una quota residuale, pari allo 0,6%, sceglie invece la risposta “Non so/preferisco non rispondere”, segnalando una percentuale molto ridotta di indecisi o non orientati. Complessivamente, il sondaggio restituisce quindi un quadro nel quale la maggior parte degli intervistati assume una posizione definita: positiva o negativa.

Il rapporto tra premier e cittadini nel quadro politico nazionale

La rilevazione di Termometro Politico arriva in un momento in cui il consenso verso i leader politici rappresenta un elemento centrale della valutazione dell’attività di governo. Il dato sulla fiducia in Giorgia Meloni si inserisce in un contesto nel quale il partito della presidente del Consiglio, Fratelli d’Italia, risulta primo nelle intenzioni di voto secondo la stessa rilevazione, con il 27,1%. Il sondaggio evidenzia dunque una differenza tra il consenso attribuito al partito e quello personale riferito alla figura della premier, due indicatori che possono seguire dinamiche differenti nel rapporto tra elettori e leadership politica.