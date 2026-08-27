Giorgia Meloni, cala di un punto la fiducia ma resta alta tra i suoi elettori: i dati del sondaggio

La fiducia in Giorgia Meloni resta un elemento centrale nel quadro politico italiano. Secondo l’ultima rilevazione diffusa da BiDiMedia, aggiornata al 26 agosto, il presidente del Consiglio mantiene un livello di consenso significativo, con il 34% degli italiani che dichiara di avere molta o abbastanza fiducia nella premier. Il dato complessivo registra una variazione negativa dell’1% rispetto alla precedente rilevazione, ma conferma comunque una posizione di forza per la leader di Fratelli d’Italia, soprattutto nel rapporto con il proprio elettorato e con l’area del centrodestra. Il sondaggio evidenzia anche una forte differenza nelle valutazioni tra gli schieramenti politici, con il consenso più elevato proveniente dall’area di governo e una fiducia molto più contenuta tra gli elettori delle opposizioni.
Meloni, il centrodestra conferma la fiducia nella premier: il 93% degli elettori dell’area la sostiene
Il dato più rilevante della rilevazione riguarda il rapporto tra Giorgia Meloni e il centrodestra. Tra gli elettori dell’area politica che sostiene il governo, la fiducia nella presidente del Consiglio raggiunge il 93%, con una diminuzione dell’1% rispetto alla precedente misurazione. Un risultato che conferma come la premier continui a rappresentare il principale punto di riferimento del blocco di centrodestra, mantenendo un consenso molto elevato tra gli elettori delle forze che compongono o gravitano nell’area governativa. Il dato assume particolare rilievo anche alla luce del ruolo di Meloni come leader di Fratelli d’Italia, partito che negli ultimi anni ha consolidato la propria posizione nello scenario politico nazionale.
Futuro Nazionale Vannacci al 62% tra i propri sostenitori: il nuovo movimento raccoglie consenso
La rilevazione di BiDiMedia prende in esame anche il livello di fiducia tra gli elettori dei diversi schieramenti politici. Tra i sostenitori di Futuro Nazionale Vannacci, il gradimento verso Giorgia Meloni si attesta al 62%, con una variazione negativa del 4% rispetto al dato precedente. Il risultato evidenzia comunque un livello di fiducia superiore alla maggioranza assoluta degli elettori del movimento, mostrando un rapporto ancora significativo tra la premier e una parte dell’area politica più vicina al centrodestra.
Consenso più basso tra centrosinistra, Movimento 5 Stelle e area centrale
Il quadro cambia sensibilmente analizzando gli altri schieramenti. Tra gli elettori del centrosinistra, la fiducia in Giorgia Meloni si ferma all’1%, dato che rimane invariato rispetto alla precedente rilevazione. Anche nel Movimento 5 Stelle il consenso verso la premier risulta molto contenuto: il dato registrato è del 2%, senza variazioni rispetto al sondaggio precedente. Nell’area di centro, invece, la fiducia raggiunge il 22%, con un calo dell’1%. Un valore intermedio che fotografa una maggiore apertura rispetto alle opposizioni più nette, ma comunque distante dai livelli registrati nell’elettorato di centrodestra.
Il dato generale: un consenso ancora forte nell’area governativa
La rilevazione fotografa quindi una situazione nella quale la fiducia in Giorgia Meloni resta fortemente legata all’appartenenza politica degli intervistati. Nel complesso, il 34% degli italiani dichiara di avere molta o abbastanza fiducia nella presidente del Consiglio. Nel dettaglio, il sondaggio indica che il 16% esprime “molta” fiducia, mentre il 18% risponde “abbastanza”. Una quota consistente degli intervistati, pari al 22%, dichiara invece di avere poca fiducia nella premier, mentre il 40% afferma di non averne nessuna. Il 4% degli intervistati risponde “non so”. Questi numeri mostrano un quadro politico caratterizzato da una forte polarizzazione: da una parte un consenso molto elevato tra gli elettori del centrodestra, dall’altra una distanza marcata nelle aree politiche alternative al governo.