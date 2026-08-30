Gioiosa Ionica, il caldo mette a dura prova la processione di San Rocco: fedeli in difficoltà cercano riparo all’ombra | FOTO e VIDEO

È una giornata di grande partecipazione ma anche di forte difficoltà per i fedeli che stanno prendendo parte alla tradizionale processione di San Rocco a Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria. La festa religiosa, molto sentita dalla comunità locale, si sta svolgendo sotto un sole particolarmente intenso, con le temperature che hanno raggiunto circa 36,5°C, rendendo più impegnativo il percorso dei partecipanti. Il caldo estremo sta condizionando lo svolgimento della manifestazione, con molti fedeli costretti a cercare riparo nelle zone d’ombra lungo il tragitto della processione, in attesa del passaggio del corteo e del momento in cui poter accompagnare il santo attraverso le vie cittadine.

Fedeli nelle strade tra devozione e difficoltà per le alte temperature

Nonostante le condizioni meteorologiche difficili, sono numerose le persone che hanno voluto partecipare alla celebrazione, mantenendo forte il legame con una tradizione che ogni anno richiama tanti cittadini e visitatori. La presenza del caldo intenso ha però imposto un ritmo diverso alla giornata. La processione procede infatti in maniera più lenta rispetto al consueto, anche per consentire ai partecipanti di affrontare il percorso con maggiore sicurezza e ridurre gli effetti delle temperature elevate. Lungo le strade di Gioiosa Ionica, molti fedeli attendono il passaggio della statua di San Rocco cercando sollievo sotto alberi, balconi e aree maggiormente protette dal sole, in una giornata caratterizzata da una forte esposizione al caldo.

La devozione per San Rocco resiste alla giornata più difficile

La fatica causata dalle condizioni climatiche non ha comunque fermato la partecipazione popolare. La festa di San Rocco rappresenta infatti uno degli appuntamenti religiosi più importanti per la comunità di Gioiosa Ionica, un momento di fede, tradizione e condivisione che richiama ogni anno numerosi fedeli. Tra preghiere, canti e momenti di raccoglimento, i partecipanti stanno accompagnando la processione cercando di conciliare la devozione con la necessità di proteggersi dal caldo. Le temperature elevate rappresentano una prova ulteriore per chi percorre le strade cittadine, ma non hanno spento la partecipazione e il sentimento religioso legato alla celebrazione.

Massima attenzione per i fedeli durante il passaggio del corteo

In una giornata segnata da 36,5 gradi, resta fondamentale prestare attenzione soprattutto alle persone più vulnerabili, come anziani e bambini, evitando l’esposizione prolungata al sole e cercando ristoro nelle aree ombreggiate. La processione di San Rocco a Gioiosa Ionica prosegue così tra devozione e difficoltà climatiche, con i fedeli che, nonostante il caldo, continuano a vivere uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità.