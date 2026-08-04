Gioia Tauro, tutto pronto per la Sagra della Stroncatura 2026: 2 versioni, qualità e una tradizione che si rinnova | INTERVISTE

La dodicesima edizione della Sagra della Stroncatura, che si terrà il 7 agosto 2026 sul lungomare di Gioia Tauro, celebra l’identità culinaria locale attraverso la valorizzazione di un formato di pasta storico. L’evento vedrà la partecipazione dell’Associazione Provinciale Cuochi Reggini, garantendo un elevato standard qualitativo nella preparazione delle due varianti tipiche: quella classica con mollica tostata, alici e capperi e quella piccante con la ‘nduja.

Le autorità cittadine e gli organizzatori sottolineano come la manifestazione non abbia scopo di lucro, mirando esclusivamente a promuovere la tradizione dei pastifici locali e ad accogliere i turisti. Oltre alla degustazione della pasta, l’offerta gastronomica includerà prodotti del territorio e intrattenimento, confermando l’appuntamento come uno dei momenti più attesi dell’estate calabrese. Di seguito la viva voce dei protagonisti e tutte le novità della nuova edizione raccontate ai microfoni di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb.