Gioia Tauro, maxi controllo interforze alla Ciambra: 24 perquisizioni e 275 persone identificate

Si è svolto nella giornata del 7 agosto, un mirato servizio congiunto di controllo del territorio nel quartiere Ciambra di Gioia Tauro, zona ad alta densità criminale. La complessa attività interforze, ad alto impatto, ha permesso di effettuare 24 perquisizioni domiciliari, identificare 275 soggetti, di cui 139 pregiudicati e di controllare 139 veicoli, per 2 dei quali è stato eseguito il sequestro in assenza di assicurazione, nonché sono state contestate 3 violazioni al Codice della Strada, nei confronti dei relativi conducenti.

Per l’occasione, è stato impiegato personale della Polizia di Stato, militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza appartenenti ai reparti territoriali e a quelli specialisti di rinforzo.

L’intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto per rafforzare la presenza dello Stato nelle aree maggiormente esposte a fenomeni di illegalità, attraverso un’azione coordinata delle Forze di Polizia volta a garantire sicurezza, legalità e tutela della collettività. Nella giornata del 7 agosto, si è svolto un mirato servizio straordinario interforze di controllo del territorio nel quartiere Ciambra di Gioia Tauro, area caratterizzata da un’elevata densità criminale e costantemente oggetto di particolare attenzione da parte delle Forze di Polizia.

L’operazione, pianificata nell’ambito delle strategie di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa e organizzata, ha visto l’impiego congiunto di personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il supporto di equipaggi appartenenti sia ai reparti territoriali sia a quelli specialistici di rinforzo, consentendo un capillare presidio dell’area interessata. L’attività, ad alto impatto operativo, ha permesso di eseguire 24 perquisizioni domiciliari, finalizzate alla ricerca di armi, sostanze stupefacenti e altri elementi di interesse investigativo. Nel corso dei controlli sono stati inoltre identificati 275 soggetti, di cui 139 con precedenti di polizia, e sono stati sottoposti a verifica 139 veicoli. Sul fronte della sicurezza stradale, i controlli hanno portato al sequestro amministrativo di due veicoli risultati privi della prescritta copertura assicurativa, nonché alla contestazione di tre violazioni al Codice della Strada.