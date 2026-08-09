Gioia Tauro, inaugurata la nuova sede del Codacons: rafforzata la rete nella provincia di Reggio Calabria

È stata ufficialmente inaugurata nella giornata di ieri la nuova sede del Codacons a Gioia Tauro, un presidio che rafforza la presenza territoriale dell’associazione nella provincia di Reggio Calabria. L’apertura rappresenta un nuovo passo nella strategia di ampliamento della rete provinciale, con l’obiettivo di garantire ai cittadini un accesso più capillare ai servizi di tutela, assistenza e rappresentanza assicurati dal Codacons su tutto il territorio nazionale.

La nuova struttura assume un ruolo strategico soprattutto per l’area tirrenica della provincia di Reggio Calabria, territorio caratterizzato da importanti flussi economici, dalla presenza del porto di Gioia Tauro e da una crescente domanda di tutela dei consumatori. A dirigere la sede sarà Antonio Mario Toscano, chiamato a coordinare le attività locali e a garantire continuità operativa, ascolto e supporto ai cittadini. La sua nomina risponde, secondo quanto evidenziato dall’associazione, alla necessità di affidare la guida della struttura a una figura radicata nel territorio e capace di interpretarne le esigenze, traducendole in azioni concrete a tutela degli utenti.

La rete del Codacons nella provincia di Reggio Calabria

La provincia di Reggio Calabria, per la propria conformazione geografica e per la complessità delle dinamiche socio-economiche che la caratterizzano, richiede una presenza distribuita sul territorio. La sede di Gioia Tauro si affianca così alla Sede Centrale, che ospita anche la Segreteria Provinciale e opera stabilmente nell’area dello Stretto, rappresentando da tempo un punto di riferimento per migliaia di utenti. A questa struttura si aggiunge la sede dedicata alla fascia ionica, diretta da Giuseppe Lipari, attiva nei comuni ionici con l’obiettivo di rendere l’azione del Codacons aderente alle specifiche caratteristiche e necessità del territorio.

Durante l’inaugurazione, il Presidente Provinciale, Avv. Antonia Condemi, ha sottolineato il valore dell’iniziativa e il ruolo della nuova struttura nel rendere ancora più capillare la presenza dell’associazione nella città metropolitana di Reggio Calabria. “Con la sede di Gioia Tauro rendiamo pienamente operativa una struttura che rafforza la nostra capacità di intervento e ci permette di essere ancora più vicini ai cittadini. La tutela dei consumatori richiede ascolto, presenza e continuità, e questa inaugurazione va in questa direzione”.

Tre presidi tra Stretto, fascia ionica e area tirrenica

La nuova articolazione territoriale consente al Codacons di presidiare in maniera uniforme l’intera provincia, mettendo a disposizione dei cittadini tre punti di riferimento distribuiti lungo le principali direttrici geografiche: area dello Stretto, fascia ionica e area tirrenica. Una configurazione che punta a permettere risposte più tempestive alle segnalazioni, lo sviluppo di iniziative mirate e il rafforzamento della capacità di rappresentanza dell’associazione nei confronti delle istituzioni locali, regionali e nazionali.

L’inaugurazione della sede di Gioia Tauro non rappresenta soltanto un ampliamento logistico, ma anche un investimento sulla qualità dei servizi e sulla vicinanza ai cittadini. Le esigenze di tutela riguardano infatti ambiti sempre più articolati, dai diritti dei consumatori ai servizi pubblici, dalla sanità ai trasporti, fino alle utenze e ai rapporti contrattuali. In questo quadro, la presenza di presidi territoriali qualificati viene considerata essenziale per garantire risposte rapide, competenti e affidabili. Con la nuova apertura di Gioia Tauro, il Codacons conferma quindi il proprio impegno nella costruzione di una rete di protezione solida, accessibile e distribuita, capace di intercettare i bisogni delle comunità locali e trasformarli in azioni concrete a difesa dei diritti dei cittadini.