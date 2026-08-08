Gioia Tauro, grande successo di sapori e tradizione per la 12ª edizione della Sagra della Struncatura | VIDEO

Trionfo di sapori, tradizione e identità territoriale a Gioia Tauro per la dodicesima edizione della Sagra della Struncatura. Un successo straordinario di pubblico, l’evento che ha celebrato il piatto simbolo della cucina locale. Preparato rigorosamente con ingredienti a chilometro zero, dalle acciughe all’olio d’oliva extravergine all’eccellenza della piana di Gioia Tauro. Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori dell’associazione ProGioia e dell’amministrazione comunale di Gioia Tauro, così come raccolto dal servizio di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

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