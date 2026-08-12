Gioia Tauro, evasione IMU su area demaniale: scoperta attività mai accatastata

Nell’ambito di mirate attività volte al contrasto dell’evasione su concessioni demaniali, la Sezione Operativa Navale di Reggio Calabria ha riscontrato irregolarità riguardanti tributi locali IMU/ICI, concessioni governative e canoni demaniali lungo la fascia costiera. I militari operanti, coordinati dal Reparto Operativo Aeronavale Guardia di Finanza di Vibo Valentia, hanno posto particolare interesse su soggetti giuridici occupanti aree demaniali marittime che, in qualità di soggetti passivi, (art.3 comma 2 D. Lgs. 504/92 modificato dall’art.18 comma 3 Legge 388/2000), devono provvedere al regolare versamento dell’imposta municipale propria o unica (IMU ex ICI) sugli immobili costruiti su aree demaniali marittime in concessione.

Le attività ispettive condotte dai finanzieri lungo la fascia costiera, avviate già dall’inizio dell’anno, hanno permesso, dopo aver incrociato i dati contenuti nelle banche dati con le risultanze rilevate presso i comuni della provincia di Reggio Calabria, di individuare numerosi soggetti inadempienti. E’ emerso che, una ditta individuale operante nella ristorazione e nella balneazione, occupava un’area demaniale senza mai versare i tributi dell’Imposta Municipale Unica (IMU) relativamente agli anni d’imposta 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. Nel dettaglio è stato rilevato che le strutture insistenti sull’area, non erano state neanche accatastate presso la competente Agenzia del Territorio.

Gli approfondimenti investigativi esperiti hanno consentito, quindi, di far emergere il mancato pagamento delle imposte IMU ex ICI per gli anni sottoposti al controllo unitamente all’omessa presentazione della dichiarazione al Catasto sugli immobili siti su superficie demaniale marittima della quale si possiede la concessione, configurandosi così una condotta evasiva protratta nel tempo. L’ammontare dell’imposta non versata, comprensivo di sanzioni e interessi, sarà oggetto di recupero da parte dell’Ufficio Tributi del Comune di Gioia Tauro (RC).

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di presidio della legalità economico-finanziaria sul territorio e conferma l’impegno costante del Corpo nel tutelare gli interessi erariali degli enti locali, per l’intero Mezzogiorno. La Guardia di Finanza continuerà a monitorare con attenzione le posizioni di soggetti economici operanti su aree pubbliche in concessione, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente e il corretto assolvimento degli obblighi fiscali.