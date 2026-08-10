Gioia Tauro, 252 chili di cocaina nel porto: arrestati due portuali mentre tentano di portarli fuori

I due sono stati sorpresi dalla Guardia di Finanza con i borsoni appena prelevati da un container proveniente dall’Australia e transitato da Panama. Informata anche la Dda di Reggio Calabria

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Due portuali sono stati arrestati dalla Guardia di finanza mentre tentavano di esfiltrare dal porto di Gioia Tauro un carico di 252 chilogrammi di cocaina. Lo stupefacente è stato sequestrato dalle Fiamme gialle che hanno eseguito l’arresto in flagranza di reato. I due portuali, infatti, sono stati sorpresi con i borsoni contenenti la cocaina subito dopo averli prelevati da un container partito dall’Australia e transitato da Panama prima di arrivare a Gioia Tauro. La misura cautelare è stata poi convalidata dalla Procura di Palmi, guidata da Emanuele Crescenti, che ha informato la Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria per gli ulteriori approfondimenti investigativi.

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