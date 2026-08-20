Giochi del Mediterraneo 2026, l’effetto del turismo su Taranto: si va verso il tutto esaurito, 100 mila biglietti venduti e 4 mila atleti in arrivo

L’Italia si prepara ad accogliere uno dei più importanti appuntamenti sportivi internazionali dell’anno. Da venerdì 21 agosto a giovedì 3 settembre 2026, Taranto e la Puglia saranno al centro della ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo, una manifestazione che ha già raggiunto quota 100mila biglietti venduti e che porterà sul territorio circa 4.000 atleti provenienti da 26 Nazioni, impegnati in 33 discipline. Accanto agli atleti saranno coinvolti 3.000 volontari e circa 600 rappresentanti dei media accreditati, numeri che restituiscono le dimensioni di un evento destinato ad avere ricadute non soltanto sportive, ma anche turistiche, economiche e promozionali. L’obiettivo è raccontare al mondo Taranto e la Puglia attraverso un appuntamento capace di coniugare sport, valorizzazione dei territori e promozione del patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico, rafforzando al tempo stesso l’attrattività del Mezzogiorno e dell’Italia.

I primi effetti sono già evidenti sul fronte dell’ospitalità. Nel periodo della manifestazione, la saturazione delle strutture ricettive pugliesi presenti sulle piattaforme online raggiunge il 56,7%, con un incremento di 6,9 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2025, secondo i dati elaborati dall’Ufficio di Statistica del Ministero del Turismo. La situazione è ancora più significativa a Taranto, dove il sistema ricettivo della “Città dei due Mari” registra il tutto esaurito. Per far fronte all’elevata richiesta di posti letto sono state predisposte anche due navi-hotel ormeggiate nel porto, destinate ad accogliere atleti e delegazioni durante le settimane dei Giochi. I numeri confermano il ruolo dei grandi eventi come importanti generatori di flussi turistici e sottolineano il peso crescente del turismo sportivo, un comparto che in Italia viene stimato in oltre 12 miliardi di euro di giro d’affari e che è capace di produrre più di 42 milioni di presenze.

Turismo in crescita in Puglia e a Taranto

Le stime legate ai Giochi arrivano dopo un primo semestre del 2026 particolarmente positivo per il turismo italiano e pugliese. La Puglia ha registrato nei primi sei mesi dell’anno un incremento del 7,6% degli arrivi e del 7,7% delle presenze rispetto allo stesso periodo del 2025. La crescita è proseguita anche nel mese di luglio, quando gli arrivi sono aumentati del 5,9% e le presenze del 6%. In questo quadro anche Taranto mostra dati positivi. Nei primi sei mesi del 2026 gli arrivi sono cresciuti del 2,8%, mentre nel mese di luglio la città ha registrato una performance superiore alla media regionale sul fronte degli arrivi, aumentati del 6,6%, accompagnati da un incremento del 4,8% delle presenze. Un andamento che trova riscontro anche sul fronte della spesa dei visitatori stranieri. Nel primo trimestre del 2026 la spesa turistica internazionale in Puglia ha raggiunto i 206 milioni di euro, con un aumento di 89 milioni rispetto al 2024 e di 59 milioni rispetto al 2025.

La crescita turistica della regione trova conferma anche nei dati relativi alla mobilità. Nei primi sei mesi del 2026, gli aeroporti pugliesi hanno movimentato complessivamente 5,71 milioni di passeggeri, con un incremento del 10,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Particolarmente rilevante anche l’evoluzione del porto di Taranto, che nell’arco di un decennio ha registrato un aumento straordinario del traffico passeggeri. Dai 314 passeggeri del 2015 si è passati ai 126.708 del 2025, con una crescita indicata in circa il 40mila per cento. Un dato che testimonia il progressivo consolidamento dello scalo tarantino nel panorama del turismo crocieristico italiano.

Gare in tredici comuni e un piano da 300 milioni di euro

I Giochi del Mediterraneo non riguarderanno soltanto Taranto. Le competizioni interesseranno anche le province di Bari, Brindisi e Lecce e saranno distribuite complessivamente in tredici diversi comuni, ampliando la portata territoriale della manifestazione e le relative ricadute in termini di presenze e promozione. L’impatto dell’evento, tuttavia, è destinato ad andare ben oltre le due settimane di gare. Il piano infrastrutturale collegato alla manifestazione coinvolge infatti 45 impianti sportivi in 21 comuni, per un investimento complessivo di circa 300 milioni di euro. L’obiettivo è lasciare ai territori pugliesi strutture sportive rinnovate, servizi di mobilità e interventi urbani capaci di migliorare nel tempo la qualità dell’offerta e l’attrattività turistica.

La ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo rappresenta dunque non soltanto una grande festa dello sport, ma anche un’occasione strategica per rafforzare il posizionamento della Puglia e dell’Italia come destinazioni moderne, accessibili e accoglienti nel cuore del Mediterraneo. La manifestazione mette insieme sport, infrastrutture, turismo, cultura e promozione territoriale in una fase in cui i principali indicatori mostrano una crescita dei flussi verso la regione. Il Ministero del Turismo partecipa all’iniziativa in qualità di national partner della ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo.