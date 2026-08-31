Ginostra riapre la scuola dopo vent’anni: l’edificio della parrocchia ospiterà la prima classe con una sola alunna

Dopo vent’anni di chiusura, la scuola primaria di Ginostra torna a vivere. Dal prossimo 10 settembre, un edificio della parrocchia di San Vincenzo Ferreri ospiterà le attività scolastiche del piccolo borgo dell’isola di Stromboli, nelle Isole Eolie, permettendo alla comunità di riavere un presidio educativo fondamentale. A frequentare la nuova classe sarà Aisha, l’unica alunna della frazione, che ha compiuto sei anni a giugno e che rappresenterà il simbolo della ripartenza della scuola di Ginostra. Una presenza che assume un valore particolare per un territorio caratterizzato dalla sua posizione isolata e dalla necessità di mantenere vivi i servizi essenziali per i residenti.

Un edificio della parrocchia di San Vincenzo Ferreri per garantire il ritorno della scuola a Ginostra

La nuova sede della scuola primaria di Ginostra sarà ospitata all’interno di un immobile della parrocchia di San Vincenzo Ferreri, recentemente interessato da lavori di ristrutturazione. L’edificio verrà concesso in comodato d’uso gratuito senza limiti di durata, grazie a un accordo raggiunto tra il Comune di Lipari e l’Arcidiocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela. La disponibilità di una struttura adeguata ha consentito di superare uno degli ostacoli principali legati alla riapertura del servizio scolastico, offrendo alla piccola comunità di Ginostra uno spazio destinato alla formazione e alla crescita dei bambini. La riapertura della scuola rappresenta infatti non soltanto un intervento sul piano educativo, ma anche un segnale importante per il futuro del borgo, dove la presenza dei servizi pubblici assume un ruolo decisivo nel contrastare lo spopolamento delle aree più periferiche.

La richiesta del Comune di Lipari e il via libera regionale per la nuova sezione scolastica

Il percorso amministrativo per riportare la scuola a Ginostra era iniziato nei primi mesi dell’anno. La giunta municipale di Lipari aveva presentato la richiesta di attivazione della sezione scolastica in data 8 gennaio, indirizzandola all’Ufficio scolastico provinciale di Messina. La proposta ha poi ricevuto il via libera regionale il 19 gennaio, consentendo di procedere alla riapertura della classe della scuola primaria nel borgo di Stromboli. Dopo un lungo periodo senza un presidio scolastico sul territorio, Ginostra potrà quindi nuovamente contare su una scuola all’interno della propria comunità, evitando alla famiglia dell’unica studentessa iscritta la necessità di spostamenti quotidiani verso altre località dell’isola o del territorio eoliano.