Giardini Naxos, prima l’inseguimento poi le botte: rissa nella notte all’esterno di un locale

Momenti di forte tensione nella notte a Giardini Naxos, dove alcuni giovani sono stati protagonisti di una rissa all’esterno di un noto locale. La sequenza, secondo quanto riferito, sarebbe iniziata con un inseguimento per poi degenerare in un’aggressione caratterizzata da calci, urla e violenza. La scena si è consumata davanti a numerose persone. In tanti hanno assistito a quanto stava accadendo e diversi presenti hanno scelto di filmare tutto con il cellulare, documentando così quei momenti concitati.

Notte movimentata a Giardini Naxos

L’episodio ha trasformato una normale serata in una notte di forte tensione. L’inseguimento, seguito poi dalla rissa, ha attirato l’attenzione dei presenti e generato momenti di evidente caos all’esterno del locale. Al momento, sulla base delle informazioni fornite, non emergono ulteriori dettagli sulle cause che avrebbero scatenato la lite, né sull’eventuale presenza di feriti o sull’intervento delle forze dell’ordine. Resta però la gravità di una scena di violenza tra giovani avvenuta in piena notte e davanti a numerosi testimoni, molti dei quali hanno documentato l’accaduto con i propri telefoni.

“Episodio grave e inaccettabile, che non rappresenta in alcun modo Giardini Naxos e la sua comunità”

“Quanto accaduto ieri sera è un episodio grave e inaccettabile, che non rappresenta in alcun modo Giardini Naxos e la sua comunità. Come Amministrazione comunale ci costituiremo parte civile nei confronti dei responsabili della rissa. Non ci saranno sconti per nessuno, nemmeno per i gestori dei locali qualora emergessero responsabilità o comportamenti non conformi alle regole. Giardini Naxos merita rispetto, sicurezza e tranquillità. Non permetteremo che episodi di violenza compromettano l’immagine e la vivibilità della nostra città. Se dovessero ripetersi situazioni simili, non esiterò ad adottare provvedimenti ancora più incisivi, fino alla chiusura dei locali coinvolti. Giardini Naxos non è quella di ieri sera. E insieme faremo in modo che non lo diventi mai”, afferma il sindaco Agatino Bosco.