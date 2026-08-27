Geraci Siculo, 61enne scomparso ritrovato all’alba sulle Madonie: notte di ricerche per Carabinieri e Soccorso Alpino

Intervento di ricerca persona sulle Alte Madonie, svolto congiuntamente dai Carabinieri e dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Nel tardo pomeriggio di mercoledì, a seguito dell’allontanamento di un uomo di 61 anni da un’abitazione nel territorio di Geraci Siculo (Palermo), veniva attivato il piano speditivo di ricerca della persona scomparsa, sotto il coordinamento della Prefettura di Palermo. Nell’ambito delle operazioni, la Compagnia Carabinieri di Petralia Sottana richiedeva l’intervento del Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Una squadra del Soccorso Alpino proveniente da Petralia Sottana raggiungeva il luogo dell’ultimo avvistamento e, congiuntamente ai Carabinieri impegnati nelle ricerche, effettuava per tutta la notte una capillare perlustrazione di un’ampia area del territorio. Con il prosieguo delle operazioni confluivano nell’area un’ulteriore squadra del Soccorso Alpino, un’unità cinofila e tecnici di ricerca dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Poco prima dell’alba, anche grazie a una segnalazione pervenuta durante le ricerche, l’uomo veniva individuato in un’area agricola. Il Soccorso Alpino richiedeva quindi, tramite la Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani, l’intervento di un’ambulanza medicalizzata.

L’uomo veniva successivamente accompagnato in sicurezza, con il concorso dei Carabinieri, dei tecnici dell’ANC e di un volontario conoscitore della zona, fino a un’abitazione raggiungibile dal mezzo di soccorso, dove veniva affidato al personale sanitario per gli accertamenti e le cure del caso. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ringrazia i Carabinieri della Compagnia di Petralia Sottana per l’ottimale e proficua collaborazione nelle operazioni di ricerca, l’Associazione Nazionale Carabinieri per la disponibilità e per il supporto assicurato anche attraverso l’unità cinofila che opera congiuntamente al Soccorso Alpino a livello nazionale, nonché il personale della Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani.