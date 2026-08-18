“Gerace com’era”, mostra fotografica itinerante che si terrà in città sino al 23 agosto

Nasce a Gerace l’Associazione di Promozione Sociale La Siderìa, costituita da un gruppo di giovani geracesi con l’intento di contribuire alla crescita culturale e umana del territorio locrideo. La primissima iniziativa della neonata associazione sarà una mostra fotografica itinerante, intitolata “Gerace com’era”, che si terrà dal 19 al 23 agosto a Gerace: articolata in tre sezioni per tre diverse tematiche, permetterà ai visitatori di accedere in via del tutto eccezionale agli androni di tre diversi palazzi del centro storico, visitabili ad ingresso libero dalle 16,30 alle 21,30. Il 22 agosto, presso Palazzo Migliaccio, in Piazza del Tocco, alle ore 18:00, si terrà un incontro con l’autore delle fotografie, moderato dalla Dott.ssa Laura Delfino.

L’obiettivo del progetto è quello di offrire il punto di vista dell’autore, Mimmo Curulli, sulla Gerace degli anni ’70, attraverso una rassegna di scatti che immortalano volti, momenti di comunità e trasformazioni urbanistiche. Il messaggio che L’APS intende lasciare, invece, va oltre la mostra: far conoscere e ricordare la Gerace di un tempo, e far comprendere, soprattutto ai giovani, quanto e cosa si è dovuto sacrificare per rendere la “Città delle cento chiese” una delle mete turistiche più ambite della Calabria. Riscoprire l’essenza dell’essere geracesi significa conoscere il passato, prendere atto delle cose buone fatte ma anche degli errori commessi per poi guardare al futuro con entusiasmo.

La Siderìa era una delle dodici porte urbiche d’accesso alla Città

È proprio attraverso questa lettura che si spiega il nome dato all’Associazione: la Siderìa era una delle dodici porte urbiche d’accesso alla Città, meno conosciuta rispetto alla più nota “Porta del Sole”, che permetteva di collegare il centro urbano alla periferia. L’etimologia della parola, dal greco sī́dēros (ferro), vuole testimoniare la volontà di costituire una vera e propria fucina ideale, nella quale concretizzare le idee migliori. L’associazione ringrazia “le attività che sin da subito hanno voluto sostenere l’iniziativa e tutti coloro che si sono prodigati per la buona riuscita dell’evento”.