Gambarie, l’UNUCI celebra il centenario con un convegno sui nuovi scenari internazionali

La Sezione provinciale “T. Gullì” dell’U.N.U.C.I. – Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, presieduta da Nicola Pavone, ha organizzato a Gambarie per domenica 9 agosto alle ore 9 il convegno “Il Centenario dell’U.N.U.C.I. ed i nuovi scenari internazionali”. L’iniziativa è promossa insieme all’Università Mediterranea di Reggio Calabria e al Comune di Santo Stefano in Aspromonte ed è stata inserita nel programma “Estate ’26” predisposto dall’Amministrazione comunale.

Ad aprire i lavori saranno i saluti di Francesco Malara, sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, Federico Sepe, presidente nazionale dell’UNUCI, Rosa Maria Perrone, presidente del Lions Club Reggio Calabria Host, Demetrio Marino, presidente del Centro Regionale Trapianti Calabria, Paolo Chirico, presidente dell’Accademia della Cucina, e di altre autorità. Il convegno sarà introdotto e moderato da Nicola Pavone.

Guerre, pace e intelligenza artificiale al centro del confronto

I primi due relatori saranno i docenti universitari Pasquale Amato e Daniele Cananzi, che interverranno rispettivamente con le relazioni “Guerre, diplomazie e democrazie di fronte all’avvento dell’intelligenza artificiale” e “Il problema della pace e le vie delle guerre, oggi”. A seguire prenderanno la parola tre soci dell’UNUCI: Wanda Albanese De Leo, Gabriele Quattrone e Vincenzo Vitale. I loro interventi saranno dedicati ai temi “La Leadership al femminile: contributo alla pace e sicurezza nei nuovi scenari internazionali”, “Cento anni di Unuci e niente di nuovo sul fronte occidentale” e “Origini della questione palestinese”. Al termine sono previsti brevi interventi dei partecipanti.

Durante i lavori sarà inoltre presentato in anteprima il libro dell’UNUCI “Gli equilibri internazionali in tempi di pace e di guerra”, che raccoglie e compendia gli atti del convegno sullo stesso tema svoltosi a Gambarie nell’agosto dello scorso anno. L’appuntamento del 9 agosto si inserisce così nelle celebrazioni per il centenario dell’UNUCI e propone un confronto ampio sui principali temi geopolitici e strategici del presente.