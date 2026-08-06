Gambarie d’Aspromonte, attivata la Guardia Medica Turistica fino al 13 settembre

Il Comune di Santo Stefano in Aspromonte comunica che, “per garantire l’assistenza sanitaria ai numerosi turisti presenti sul territorio durante la stagione estiva, grazie all’impegno del Sindaco Francesco Malara e all’abnegazione del direttore f.f. dell’Assistenza Sanitaria di Base e al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale Reggio Calabria, è stato attivato il servizio di Guardia Medica Turistica a Gambarie d’Aspromonte, realtà di per sè critica a causa della carenza di organico medico, sarà operativo da oggi, 6 agosto, fino al 13 settembre 2026.

Il presidio sarà attivo tutti i giorni con il seguente orario:

dalle ore 9:00 alle ore 13:00

dalle ore 14:30 alle ore 16:30

presso la postazione sita in via degli Abeti (accanto alla biglietteria degli impianti di risalita). L’attivazione del servizio rappresenta un importante risultato per la tutela della salute di cittadini e visitatori e per il potenziamento dell’offerta turistica di Gambarie”.