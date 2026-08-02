Gallico, il Premio 2026 alla memoria di padre Vincenzo Stissi

Ieri sera, 31 luglio 2026, si è svolta a Gallico (Reggio C.), la cerimonia di consegna del “Premio Gallico 2026” alla memoria del sac. Vincenzo Stissi nato a Biancavilla (Catania) il 20 novembre 1877. A ricevere la targa, consegnata da don Angelo Battaglia, parroco di S. Maria di Porto Salvo in Gallico Marina (Reggio Calabria) c’era il pronipote Mario Mazzaglia che ha ringraziato il comitato per l’assegnazione di tanto significativo riconoscimento. Durante la cerimonia e’ stato letto un messaggio di saluto e di ringraziamento scritto da don Agrippino Salerno, Prevosto – Parroco della Pontificia Basilica di S. Maria dell’Elemosina in Biancavilla (Catania) che si e’ fatto interprete dei sentimenti della comunita’ ecclesiale e civile di Biancavilla.

Padre Stissi fu parroco di S. Maria di Porto Salvo in Gallico Marina (Reggio C.) dal 1922 al 1939 e insegnante elementare per diversi anni, nelle scuole pubbliche di Gallico. Una ricerca approfondita dello scrivente, condotta negli archivi diocesani di Catania e di Reggio Calabria e nell’ archivio di stato di Reggio C., ha permesso di riscoprire aspetti inediti della sua esistenza e i motivi di alcune scelte fondamentali nella sua vita di uomo e di sacerdote. Tutta la comunita’ gallicese e’ grata al “parroco Stissi” tra l’altro, per la sua attenzione e la cura sempre riservata all’educazione dei giovani, per i quali egli “…..non fu solo un parroco, ma un vero pastore e maestro, un faro e un punto di riferimento per ogni famiglia, Questo premio non e’ un semplice ricordo del passato, ma la testimonianza che il bene da lui seminato continua a fiorire nelle vite di chi lo ha incontrato….La memoria fonda la storia e la storia e’ fatta di memoria”. ( dal Messaggio di Don Agrippino Salerno. Prevosto parroco di Biancavilla). Padre Stissi si dimise da parroco di Gallico Marina (Reggio C.) nel 1939 per motivi di salute e si ritiro’ nella sua Biancavilla dove mori’ in dignitosa poverta’ il 21 luglio 1949.