Galatro, il caso dell’alloggio degli anziani: Aterp chiarisce, “l’immobile è del Comune”

“Il “caso” legittimamente evidenziato dal figlio dei due anziani assegnatari nel Comune di Galatro è stato oggetto di immediata attenzione da parte delle strutture tecniche dell’Azienda che hanno potuto subito verificareche gli immobili in questione non fanno parte del patrimonio gestito da ATERP Calabria e che gli stessi sono di proprietà del Comune di Galatro. In tal senso, responsabilmente, è stato opportunamente contattato il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Galatro che ha dichiarato di essere a conoscenza della situazione dell’alloggio e che ha già in corso di predisposizione tutte le attività propedeutiche al necessario intervento finalizzato al ripristino delle condizioni di abitabilità dello stesso alloggio”. Lo afferma in una nota ATERP Calabria.

“ATERP Calabria raccomanda sempre la verifica preliminare della competenza sugli immobili ovvero della effettiva proprietà degli stessi prima di indicare, inappropriatamente, responsabilità pubbliche che introducono una chiara distorsione degli eventi evidenziati”.