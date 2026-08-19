Futuro Nazionale, possibile alleanza con il centrodestra: i numeri che dividono la coalizione | DATI

La possibile presenza di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci all’interno del centrodestra divide in modo netto gli elettori della coalizione. È quanto emerge dai sondaggi politici YouTrend mostrati da Ludovica Ciriello nel corso della trasmissione “L’Aria che Tira”. La domanda posta agli intervistati riguarda proprio il possibile ingresso del partito dell’ex generale nell’area di centrodestra. Il dato più evidente è la differenza tra gli elettorati dei diversi partiti. Tra i sostenitori di Futuro Nazionale, il 61% vorrebbe entrare nel centrodestra. Una maggioranza favorevole emerge anche tra gli elettori di Fratelli d’Italia, dove il consenso all’ipotesi raggiunge il 53%. Molto più contenuta, invece, l’apertura tra gli elettori di Forza Italia e della Lega: in entrambi i casi soltanto il 26% sarebbe favorevole alla presenza di Vannacci nella coalizione.

Mannheimer: “gli elettori rimasti alla Lega sono arrabbiatissimi”

A commentare i dati è il sondaggista Renato Mannheimer, che insiste in particolare sulle differenze tra Lega e Forza Italia e sui rischi di una possibile alleanza con Vannacci. “Gli elettori rimasti alla Lega sono arrabbiatissimi. Forza Italia è per sua natura un partito più moderato, che già ha avuto in passato posizioni diverse dagli altri partiti della maggioranza. Loro proprio non lo vogliono vedere Vannacci. Ed è questo il pericolo ad allearsi per la Meloni: potrebbe guadagnare voti da Vannacci e forse perdere altri voti”, evidenzia il sondaggista.