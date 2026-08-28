Futuro Nazionale, incontro a Lamezia Terme per illustrare iniziative e prospettive politiche

Una conferenza stampa per fare il punto sugli ultimi sviluppi politici e istituzionali che hanno interessato Futuro Nazionale e il panorama politico cittadino, regionale e nazionale. È l’appuntamento promosso dal movimento Futuro Nazionale in programma sabato 29 agosto alle ore 11.00 presso la Sala Agorà dell’Aerhotel Phelipe di Lamezia Terme. All’incontro con gli organi di informazione prenderanno parte Domenico Furgiuele, deputato e responsabile regionale di Futuro Nazionale, Massimo Cristiano, capogruppo al Consiglio comunale di Lamezia Terme di Futuro Nazionale, Carmine Villella, consigliere comunale di Futuro Nazionale, e Donatella Amicarelli, già assessore comunale all’Ambiente.

Gli organizzatori spiegano che la conferenza sarà l’occasione per condividere “importanti sviluppi riguardanti le recenti decisioni che hanno interessato il nostro partito e la politica cittadina, regionale e nazionale”. “È fondamentale – sottolineano – che la verità venga portata alla luce e il vostro contributo è essenziale per garantire una corretta informazione”. L’iniziativa punta dunque ad aprire un momento di confronto pubblico sui temi politici di maggiore attualità, offrendo chiarimenti sulle scelte recenti e delineando le prossime prospettive del movimento nel territorio. La conferenza stampa sarà aperta alla partecipazione dei rappresentanti dei media e costituirà un momento di approfondimento sul percorso politico di Futuro Nazionale a livello locale e regionale.