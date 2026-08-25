Futuro Nazionale, Domenico Giannetta presenta la candidatura alla Camera: appuntamento a Reggio Calabria

È stata convocata per venerdì 28 agosto, alle ore 10:30, presso l’Hotel Excelsior di Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione della candidatura alla Camera dei Deputati di Futuro Nazionale del consigliere regionale Domenico Giannetta. All’incontro saranno presenti il referente regionale di Futuro Nazionale, Domenico Furgiuele, e il responsabile organizzativo della campagna elettorale, Massimo Cristiano. “La candidatura è finalmente ufficiale e possiamo presentarla – dichiara Domenico Giannetta –. Colgo questa occasione per rivolgere un ringraziamento sincero a tutte le persone che, con impegno e dedizione, hanno lavorato e stanno lavorando per sostenerla”.

“Un ringraziamento particolare va a Domenico Furgiuele, non soltanto per il sostegno alla mia candidatura, ma soprattutto per il grande lavoro che sta portando avanti per costruire, radicare e far crescere Futuro Nazionale in Calabria. Ringrazio inoltre Edoardo Ziello, capogruppo alla Camera di Futuro Nazionale e responsabile organizzativo nazionale, per il prezioso lavoro svolto, il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni e, in particolare, il presidente, il Generale Roberto Vannacci, per la fiducia”, conclude Giannetta.