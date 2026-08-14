Futuro Nazionale a Villa San Giovanni, Furgiuele rivendica: “buona partecipazione nonostante il periodo”

Partecipazione significativa ieri sera a Villa San Giovanni per l’assemblea politica di Futuro Nazionale Reggio Calabria, alla presenza dell’onorevole Domenico Furgiuele, coordinatore regionale Calabria, e dell’onorevole Edoardo Ziello, capogruppo alla Camera dei Deputati. L’incontro si è svolto sulla terrazza de Il Pilone e, secondo quanto riferito in una nota dallo stesso Furgiuele, ha registrato un’affluenza importante nonostante il periodo di Ferragosto, tradizionalmente poco favorevole alla mobilitazione politica. Presenti anche numerosi comitati provenienti sia dalla Calabria sia dalla Sicilia.

Commentando l’iniziativa, Furgiuele sottolinea il valore politico della partecipazione registrata sulle due sponde dello Stretto. “Grande partecipazione ieri sera a Villa San Giovanni per l’assemblea politica di Futuro Nazionale Reggio Calabria, che vede protagonisti l’On. Domenico Furgiuele, Coordinatore Regionale Calabria, e l’On. Edoardo Ziello, Capogruppo alla Camera dei Deputati. Nonostante il periodo di Ferragosto, tradizionalmente poco favorevole alla mobilitazione politica, la terrazza de Il Pilone ha registrato un’affluenza importante, con la presenza di numerosi comitati provenienti sia dalla Calabria che dalla Sicilia, a conferma di un radicamento sul territorio che continua a crescere”. Per Futuro Nazionale, dunque, la risposta arrivata dall’assemblea di Villa San Giovanni rappresenta un elemento da leggere in una prospettiva più ampia, legata al consolidamento della presenza politica del partito nell’area dello Stretto.

Nella nota viene evidenziato anche il significato attribuito alla scelta di cittadini e militanti di partecipare all’incontro nel pieno delle ferie estive. “Un dato che non può essere letto come episodico: la scelta di tanti cittadini e militanti di dedicare tempo al confronto politico, proprio nel pieno delle ferie estive, testimonia la vitalità di un partito che, tra le due sponde dello Stretto, sta consolidando la propria presenza e il proprio consenso. Un segnale chiaro, che conferma la forza di un progetto politico che continua ad avanzare senza soste, nemmeno nella settimana più calda dell’estate” si legge. L’assemblea di Villa San Giovanni si inserisce così nell’attività politica di Futuro Nazionale nell’area metropolitana di Reggio Calabria e, più in generale, nel percorso di presenza territoriale che il partito rivendica tra Calabria e Sicilia.