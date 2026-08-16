Futura: tra novità e conferme, il percorso giovanile si fa sempre più solido

La Cadi Antincendi Futura continua a costruire il proprio futuro partendo dal settore giovanile. Dopo gli annunci del ritorno di Mister Peppe Alfarano alla guida dell’Under 19 campionessa di Calabria e la conferma di Mister Peppe Scopelliti sulla panchina dell’Under 17, reduce dal bronzo nazionale, il club ha ufficializzato nuove conferme e nuovi innesti in vista della prossima stagione. Il percorso di avvicinamento ai prossimi impegni entrerà nel vivo già martedì 18 agosto, quando è previsto un nuovo stage riservato ai giovani prospetti dell’Under 17. Intanto la società ha definito alcune pedine importanti per entrambe le formazioni giovanili.

È ufficiale il rinnovo del tandem composto da Giuseppe De Lorenzo e Lorenzo Honorio. De Lorenzo, estremo difensore originario di Scilla, è un calcettista in costante crescita e le sue qualità sono già state riconosciute anche a livello nazionale, come dimostrano le numerose convocazioni nel progetto Futsal+ e nella rappresentativa calabrese LND. Insieme a Turiano, già confermato, e allo stesso Honorio, De Lorenzo è stato uno dei protagonisti del prestigioso bronzo conquistato a Guastalla nella scorsa primavera, risultato che ha confermato il valore del gruppo giovanile della Futura.

Lorenzo Honorio, figlio d’arte del celebre Humberto, simbolo della prima squadra e del futsal italiano, continuerà a vestire i colori giallo-blu. Giocatore di talento e capitano dell’Under 17, Honorio vanta un palmarès giovanile di primo piano, con ripetute convocazioni in azzurro, selezioni Futsal+ e una presenza fissa nelle rappresentative del Trofeo delle Regioni LND. Il giovane prosegue il proprio percorso lavorando con umiltà per diventare sempre più incisivo.

Piraino rinforza l’Under 19 Nazionale

In ottica Under 19 Nazionale, la Cadi Antincendi Futura ha ufficializzato l’arrivo di Antonino Piraino. Portiere di grande prospettiva, Piraino può già vantare un percorso importante: nel 2023 si è laureato Campione d’Italia Under 15 con la Segato. Reduce da una proficua esperienza all’Icierre Lamezia, il nuovo estremo difensore porta con sé esperienza, personalità e sicurezza, qualità sulle quali la società punta per rafforzare il reparto in vista della nuova stagione. Il secondo nuovo arrivo è Antonio Modafferi, che vestirà anche la maglia dell’Under 17. Laterale offensivo di grande impatto, negli anni Modafferi è stato più volte avversario dei giallo-blu, mentre adesso entrerà a far parte del progetto della Cadi Antincendi Futura. Il giocatore si distingue per la facilità nel dribbling e per la grinta, caratteristiche già messe in evidenza anche nelle sue prestazioni con la rappresentativa calabrese LND Under 17.

Il calendario della preparazione si avvicina quindi ai primi appuntamenti ufficiali. Dopo lo stage Under 17 del 18 agosto, il 24 agosto sarà il giorno del raduno ufficiale. A seguire arriveranno anche i primi test-match, che consentiranno allo staff tecnico di iniziare a valutare sul campo le nuove formazioni e il lavoro svolto in vista della stagione.